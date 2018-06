Neckargemünd. (cm) Mit drei Promille Alkohol im Blut wäre jeder Gelegenheitstrinker schon längst außer Gefecht gesetzt. So war es auch bei einem Polen, den die Neckargemünder Polizei am Dienstag gegen 22.15 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße kontrollierte - quer auf den Vordersitzen seines Nissan Primera liegend. Die Polizei hält es dennoch für möglich, dass der Mann eine Viertelstunde zuvor noch Auto gefahren ist und in der unweit entfernten Hollmuthstraße einen Unfall mit einem Schaden von 5000 Euro angerichtet hat - und geflüchtet ist.

Wie Polizeisprecher Markus Winter berichtete, hatte ein Zeuge gegen 22 Uhr ein Auto gemeldet, das mit aufheulendem Motor durch die Hollmuthstraße gefahren sei und dabei einen geparkten Alfa-Romeo Giulietta mit HD-Kennzeichen erheblich beschädigt hätte. Der Unbekannte machte sich danach aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden von laut Polizei "mindestens 5000 Euro" zu kümmern.

Gegen 22.15 Uhr wurde der Polizei dann der Nissan Primera mit polnischem Kennzeichen und deutlichen Unfallschäden in der Adalbert-Stifter-Straße gemeldet. Der 36-jährige Fahrer lag quer über den Vordersitzen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über drei Promille. Der Mann musste mit auf die Polizeiwache kommen.

"Betrunken im Auto zu liegen, ist erst mal nicht verboten", sagt Polizeisprecher Winter. Die Beamten versuchen nun - zum Beispiel anhand von Lackspuren - herauszufinden, ob der Pole den Unfall verschuldet hat. Die örtliche und zeitliche Nähe lasse dies vermuten. Zeugen melden sich unter Telefon 0 62 23 / 9 25 40 beim Neckargemünder Polizeirevier.