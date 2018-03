Eppelheim. (pol/mare) Eigentlich war es nur eine Bagatelle. Aber die Unfallverursacherin verhielt sich dann doch sehr merkwürdig. Nun ist die Polizei auf der Suche nach der Unbekannten.

Wobei unbekannt das richtige Stichwort ist: Denn die Frau ging sogar noch zu der Besitzerin des BMW, den sie am Freitag gegen 16 Uhr in der Seestraße/Ecke Schillerstraße an der vorderen Stoßstange touchiert hatte.

Sie ging nämlich nach dem Unfall in einen gegenüberliegenden Friseursalon, indem sich die Halterin des beschädigten BMW aufhielt. Die Unbekannte erklärte ihr, dass sie an deren Fahrzeug "hängen geblieben", aber kein Schaden entstanden sei. Zum Austausch der Personalien müsse sie unr noch rasch ihre Papiere aus dem Auto holen. Das gaukelte sie jedoch nur vor.

Denn sie verließ den Salon - und stieg flugs in ihr Auto und brauste davon.

Die unbekannte Autofahrerin wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlanke Statur, europäisches Aussehen. Sie hatte kurze, kinnlange, schwarze, Haare und trug eine eckige, silberne Brille.

Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme unter Telefon 0621/174-4045 zu melden.