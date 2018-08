Von Christoph Moll

Sandhausen. Was ist in der Nacht auf den vergangenen Donnerstag in der Karlsbader Straße in der Nähe des Hardtwaldstadions geschehen? Noch sind einige Fragen offen, doch seit Freitagmittag sitzt ein 18-Jähriger im Gefängnis.

Der junge Mann steht nach Angaben der Beamten im dringenden Verdacht, einen versuchten Totschlag begangen zu haben. Er soll mit einem Beil auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen haben. Dies teilten das Mannheimer Polizeipräsidium und die Heidelberger Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mit.

Das ist bisher bekannt: Der 18-Jährige soll in der Nacht auf Donnerstag gegen 3.45 Uhr nach Sandhausen gefahren sein, um sich mit dem gleichaltrigen Mann zu treffen. "Die beiden wollten eine Meinungsverschiedenheit klären", sagte Polizeisprecher Markus Winter auf Anfrage. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung soll es bei dieser "Meinungsverschiedenheit" um einen Beziehungsstreit gegangen sein.

Nachdem der 18-jährige Sandhäuser vor seine Wohnung gekommen war, eskalierte der Streit. "Das Ganze hat sich hochgeschaukelt", berichtete Winter. Was dann geschah, wertet die Polizei als versuchten Totschlag: Der mutmaßliche Täter soll derart in Rage geraten sein, dass er ein Gipserbeil in die Hand nahm und mit diesem in Richtung des Kopfes seines Kontrahenten geschlagen haben soll. Das Beil hatte er nicht mitgebracht, sondern fand er zuvor am Tatort. Dem jungen Sandhäuser gelang es jedoch, dem Schlag auszuweichen und zu einem Bekannten zu flüchten.

Gleich darauf meldete er sich bei der Polizei und gab den Beamten eine Personenbeschreibung, wie Markus Winter berichtet. "Es war jedoch zunächst nicht klar, wen wir suchen", so der Polizeisprecher. Unklar ist noch, wie gut sich die beiden 18-Jährigen kannten. Die Beamten des Dezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg gelang es jedoch noch am Donnerstag, den mutmaßlichen Täter an seinem Wohnort in Walldorf festzunehmen.

Er wurde am Freitagmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg zum Motiv und zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.