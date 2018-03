Nußloch/Heidelberg. (cm) Da bekamen es die Insassen eines Autos verständlicherweise mit der Angst zu tun: Noch völlig unklar ist, was hinter einem Vorfall vom späten Samstagabend in der Nußlocher Hauptstraße steckt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, tauchten plötzlich wie aus dem Nichts bis zu 15 vermummte Personen auf, rüttelten an dem Wagen und schlugen auf das Dach sowie die Motorhaube ein. Danach verschwanden sie wieder. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Doch der Reihe nach: Kurz nach 23 Uhr hatte ein 19-Jähriger seinen Ford in der Hauptstraße angehalten, weil einer seiner vier Insassen noch Geld am Automaten der Sparkasse abheben wollte. In diesem Moment sollen laut Polizei mehrere unbekannte Fahrzeuge angehalten haben, aus denen bis zu 15 vermummte Personen ausgestiegen seien. Zwei sollen an den Türen gerüttelt und auf das Dach sowie die Motorhaube geschlagen haben. Anschließend seien alle wieder eingestiegen und in Richtung Leimen weitergefahren.

Der 19-Jährige rief sofort die Polizei, eine Fahndung blieb aber zunächst ohne Erfolg. Rund eine Stunde später stoppten Beamte jedoch in der Franz-Knauff-Straße in der Heidelberger Weststadt einen Mercedes, dessen 20-jähriger Fahrer aus Sinsheim und dessen gleichaltriger Beifahrer aus Schriesheim vermummt waren.

Der Fahrer hatte während der Fahrt eine Sturmhaube getragen und der Beifahrer einen Schal ins Gesicht gezogen. Ob sie an dem Vorfall in Nußloch beteiligt waren und ob am Auto des 19-Jährigen ein Schaden entstanden ist, ermittelt nun die Polizei.

Die Beamten suchen Zeugen, insbesondere eine Frau, die von einem Balkon aus das Geschehen beobachtet haben soll, sowie eine Frau, die mit drei Kindern in unmittelbarer Nähe war. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon: 0 62 22 / 5 70 90, zu melden.