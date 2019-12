Von Nicolas Lewe

Meckesheim.Zum Nikolaustag erwartet die RNZ-Leser eine besondere Verlosung: Es gibt Karten für den Auftritt von Europas erfolgreichster „Bon Jovi“-Tribute-Band zu gewinnen. Am Samstag, 4. Januar 2020, ab 21 Uhr gastiert die Gruppe „Bounce“ bei der „Tribute Night“ in der Auwiesenhalle. Nur vier Tage nach Silvester dürfen sich die Konzertbesucher also auf das nächste Feuerwerk freuen – in diesem Fall ein rein musikalisches.

„It’s my life“, „Always“, „Livin’ on a Prayer“ oder „Bad Medicine“: Die Liste der Hits, welche die Rocker von Bon Jovi rund um ihren charismatischen Frontmann in den vergangenen 36 Jahren gelandet haben, ist lang. Über 130 Millionen Alben hat die Band aus New Jersey seit ihrer Gründung im Jahr 1983 verkauft, im kommenden Jahr soll das bereits 14 Studioalbum erscheinen. 2017 wurden Bon Jovi in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim findet zurecht, dass all dies mehr als Grund genug ist, dem Lebenswerk der US-Musiker Tribut zu zollen.

Für alle, die dieses Spektakel erleben wollen, verlost die RNZ fünfmal zwei Karten für die Tribute Night, die 2020 bereits zum fünften Mal stattfindet. Die „Bon Jovi-Tribute Night“ setzt damit eine weit über die Grenzen Meckesheims erfolgreiche Veranstaltungsreihe fort, die 2014 mit der Musik von Phil Collins und Genesis begann. Es folgten Tribute-Nights für die Bee Gees (2015), für Queen (2016) und zuletzt im Januar dieses Jahres für Abba.

Matthias Grasse, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, freut sich, dass es nun gelungen ist, „Bounce“ für die Veranstaltung zu gewinnen. „Ich hoffe, dass es wieder klappt und die Hütte im Januar voll wird“, sagt Grasse und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Eintrittskarten sind schöne Weihnachtsgeschenke.“

Freuen dürfen sich die Besucher demzufolge auf eine Band, die in den inzwischen fast 20 Jahren ihres Bestehens in so ziemlich jedem angesagten Club, in jeder Konzerthalle, bei Festivals und auf Open-Air-Bühnen „alles abgeräumt“ hat. Frontmann Olli Henrich ist von Kritikern sogar schon als „der bessere Bon Jovi“ bezeichnet worden. Und das, obwohl es „Bounce“ keinesfalls darum geht, als Kopie aufzutreten. Ihr Anspruch ist laut Agentur vielmehr, „mit viel Liebe zum Detail, typischen Posen und unzähligen Originalinstrumenten“ den Welthits zu huldigen, die Rockgeschichte geschrieben haben. Dass es dabei nicht immer die lauten Töne sein müssen, beweisen Rockballaden wie „Bed of Roses“ – bis heute einer der weltweit erfolgreichsten Songs von Bon Jovi.

Info: Wer sich die Tribute-Night nicht entgehen lassen will, erhält Karten bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung, bei der Volksbank Neckartal sowie über die Internetseite www.reservix.de. Außerdem verlost die RNZ fünf mal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0 13 78 22 / 70 23 24 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN LOS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Bon Jovi sowie Name und Adresse.

Die Leitungen sind bis einschließlich Dienstag, 10. Dezember, 13 Uhr geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Hinweise zum Datenschutz auf rnz.de/datenschutzhinweise)