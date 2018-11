Das Rathaus in Neckargemünd. Symbolfoto: Reinhard Lask

Neckargemünd/Bammental. (cm/bmi) Wenn der Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd (GVV) am kommenden Mittwoch, 5. Dezember, um 16 Uhr im Ratssaal des Neckargemünder Rathauses zusammenkommt, dann steht der GVV-Haushalt für das Jahr 2019 auf der Kippe.

Zwar werden die Vertreter aus Neckargemünd allen Vorhaben zustimmen, wie die Vorberatung der Tagesordnungspunkte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates zeigte. Anders aber jene aus Bammental: Dort regt sich Widerstand gegen den Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr. Die RNZ gibt eine Übersicht zu den einzelnen Punkten.

Interkommunale Zusammenarbeit: Bereits im Juni hat die Verbandsversammlung hinter verschlossenen Türen einstimmig beschlossen, dass die Stadt Neckargemünd das Unternehmen Teamwerk mit der Untersuchung der kommunalen Bauhöfe entsprechend dem damals vorliegenden Angebot beauftragt. Ziel ist es, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den vier Bauhöfen der Mitgliedsgemeinden Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg aufzudecken. Die Kostenverteilung erfolgt per Vertrag entsprechend der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde.

Bei der nächsten Sitzung gehe es darum, wie es weitergeht, erklärte Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk. In Gaiberg sehe man eine Zusammenarbeit skeptisch und auch in Bammental gebe es Zweifel, so Volk. "Jetzt müssen wir schauen, ob nur Neckargemünd und Wiesenbach zusammenarbeiten, oder Bammental und Gaiberg doch noch wollen."

In Gaiberg habe sich die Meinung möglicherweise durch den Wechsel im Bürgermeisteramt geändert, meinte der Neckargemünder Rathauschef. Allein für die Stadt am Neckar lohne sich die Untersuchung, meinte Volk. Denn diese zeige, wie der Bauhof noch besser aufgestellt werden könne - unabhängig von der interkommunalen Zusammenarbeit. In Bammental hingegen nahm bei den Vorberatungen zu dem Thema im Gemeinderat niemand Stellung.

Haushalt und Klimaschutz: Bei der Versammlung soll der Haushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes für das kommende Jahr mit einem Volumen von 315.300 Euro beschlossen werden. Außerdem werden die Klimaschutzaktivitäten im vergangenen Jahr und jene für das kommende Jahr vorgestellt. Zu beiden Themen wurde nicht diskutiert - zumindest nicht in Neckargemünd, wohl aber in Bammental: Hier wurde das Zahlenwerk zum Etat auseinanderdividiert. "Der Haushalt besteht aus über 50 Prozent Verwaltungskosten", kritisierte Albrecht Schütte (CDU/BV).

"Mit so einem Haushalt wären wir in Bammental längst pleite und würden so einen Entwurf niemals verabschieden." Schütte plädierte daher, den GVV-Haushalt abzulehnen. Er stieß damit nicht auf Widerstand. Im Gegenteil: Seine Kollegen Clemens Deibert (UWB) und Marc Kirchner (Pro Bammental) unterstützten ihn mit Redebeiträgen und das ganze Gremium gab ihren Vertretern im GVV einstimmig die bindende Empfehlung, dort gegen den Etatplan für 2019 zu stimmen.

Gutachterausschuss: Hierzu fiel in Bammental kein einziges Wort. In Neckargemünd berichtete Bürgermeister Volk, dass aktuell Gespräche mit den Nachbargemeinden laufen, um die Aufgaben an die Stadt Sinsheim zu übertragen. Noch fraglich sei aber die Organisationsform und es gebe auch noch kein Angebot. Volk: "Jede Gemeinde muss auf jeden Fall einzeln entscheiden."