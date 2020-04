Dossenheim. (rnz) Wie verändert die Coronakrise die Arbeit der Bürgermeister? Das wollte die RNZ wissen. Heute geht es um die Arbeit von Dossenheims David Faulhaber.

Herr Faulhaber, wie hat Corona Ihren Alltag verändert?

Corona hat meinen Alltag, wie den von vielen, wenn nicht sogar allen Menschen, natürlich stark verändert – im Amt als Bürgermeister sowie im familiären Bereich. Dienstlich werden Termine und Veranstaltungen abgesagt. Telefon- und Videokonferenzen ersetzen nun überwiegend persönliche Treffen. Besprechungen, Entscheidungen, die gesamte Arbeit im Verwaltungsstab nimmt viel meiner Zeit in Anspruch. Gleichzeitig werden jedoch wichtige Themen in der Verwaltung weiterbearbeitet und vorangebracht.

Wo arbeiten Sie in diesen Tagen: im Rathaus oder im Home-Office?

Innerhalb der Verwaltung haben wir, dort wo möglich, die Präsenzzeit um 50 Prozent reduziert, um auch hier soziale Kontakte innerhalb der Mitarbeiterschaft zu verringern. Auch ich versuche mittlerweile diese 50 Prozent im Home-Office zu erreichen. Mal gelingt es besser, oftmals jedoch weniger gut. Glücklicherweise funktionieren die Home-Office-Regelungen im Rathaus sehr gut.

Können Sie ein Nicht-Corona-Thema benennen, mit dem Sie sich derzeit beschäftigen?

Die Verwaltung läuft auch in Zeiten von Corona weiter, daher beschäftigen uns die verschiedensten Themen. So machen die Bauarbeiten am Hallenbad sowie in der Tiefgarage Kronenburger Hof Fortschritte. Auch die Sanierung des Frankenwegs startet in den nächsten Bauabschnitt. In der letzten Gemeinderatssitzung, die bereits auf elektronischem Wege stattfand, wurde zudem die Ortskernsanierung beschlossen, die uns künftig unter anderem stark beschäftigen wird. Das sind nur einige der aktuellen Themen. Die Botschaft darin ist jedoch ganz klar: Die Funktionsfähigkeit der Verwaltung ist und bleibt zu jeder Zeit gewahrt.

Lassen sich aus der Arbeit als "Krisenmanager" schon jetzt Lehren ziehen, die man auch in "normalen Zeiten" auf die Arbeit in der Verwaltung anwenden kann?

Zunächst sind wir der Situation souverän und besonnen gegenübergetreten. Hektik war, ist und wird kein Begleiter von uns sein. Die Regelungen zum Home-Office und die Möglichkeiten flexibler zu arbeiten werden wir nachhaltig mit in die Zukunft nehmen. Dies war mir bereits vor Corona ein wichtiges Anliegen und wurde nun intensiviert. Gleichzeitig haben wir gezeigt, wie gut die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung, mit anderen Behörden wie dem Landratsamt, aber auch im Gemeinderat funktioniert. Gemeinsam können wir viel auf die Beine stellen. Auch dies ist eine schöne Erkenntnis, die wir mitnehmen sollten.

Wie lange sind Ihre Arbeitswochen derzeit?

Sowohl ich als auch die Mitarbeiter des Verwaltungsstabes arbeiten zurzeit sieben Tage die Woche mit recht langen Arbeitstagen. Als Verwaltung müssen wir flexibel auf die sich dynamisch verändernde Situation reagieren und als Ansprechpartner für unsere Bürger bestmöglich da sein.

Haben Sie derzeit überhaupt noch Freizeit? Was unternehmen Sie dann mit wem?

Meine freie Zeit ist momentan noch stärker begrenzt als ohnehin schon. Es ist mir wichtig, als Bürgermeister informiert und auch stets erreichbar zu sein. Ansonsten halte ich mich an die bekannten Maßgaben, bleibe zuhause und verbringe die Zeit mit meiner Familie. Ich versuche, so es das Wetter zulässt, mit dem Fahrrad ins Rathaus zu fahren. Das entspannt außerordentlich. Aufgrund steter Anpassungen und Änderungen ist dies nun mal so.

Angesichts der vielen Regularien und Einschränkungen: Was vermissen Sie am meisten – beruflich und privat?

Ich vermisse die vielen Begegnungen, das Treffen neuer und bekannter Menschen sowie die sich daraus ergebenden Gespräche. Diese finden nun auf anderen Wegen statt – sei es über Social Media, Videokonferenzen oder am Telefon. Dennoch freue ich mich darauf, dass wir in der Zukunft wieder Veranstaltungen besuchen und organisieren werden, wo wir uns persönlich begegnen und auch gemeinsam feiern werden. Auch wenn dies sicherlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch dauert.