Von Christoph Moll

Neckargemünd. Es ist eine Idylle, hier am Rande der Neckargemünder Weststadt in Richtung Schlierbach. Vögel zwitschern, die Blätter des Waldes rauschen im Wind. Doch da sind diese beiden unscheinbaren orangefarbenen Rohre, die zum leise dahinplätschernden Kümmelbach führen und diese Idylle durchbrechen. Genauer: Es sind die Abwassergruben der Häuser in der Kümmelbachstraße, die sich am anderen Ende dieser Rohre befinden. Sind diese voll, läuft das Abwasser der dortigen Anwohner in den nahen Kümmelbach über und sorgt für Geruchsbelästigungen bei allen, die unterhalb wohnen. Jahrzehntelang hat sich daran sich nichts geändert. Dass es zuletzt immer öfter zu Geruchsbelästigungen kam, brachte das Fass - oder in diesem Fall die Grube - zum Überlaufen. Die RNZ beleuchtet die Positionen im Abwasser-Streit von Neckargemünd:

Die Anwohner

"Uns stinkt es", sagen die Anwohner, die unterhalb des Grubeneinlaufs am Kümmelbach zwischen der Bahnhofstraße und der Bahnlinie wohnen. An diesem Morgen ist der Gestank beim Besuch der RNZ erträglich. "Die Gruben wurden ja auch erst geleert", weiß Anwohner Sven Schmitt, der mit Frau Ivonne und den Töchtern Madeleine und Emilia direkt am Kümmelbach lebt. Zur "Unterstützung" sind die Nachbarn Maria und Michael Luba-Goeck sowie Sigrid Whitson gekommen. Sie wohnen zwar schon länger hier und leben mit dem Geruch, aber auch sie haben die Nase nun buchstäblich voll.

Als Sven und Ivonne Schmitt vor zwei Jahren an den Kümmelbach zogen, wussten sie noch nichts von den Abwassergruben mit Überlauf in den Kümmelbach. "Es hat manchmal sogar so gestunken, dass wir die Fenster zum Bach hin geschlossen lassen mussten, weil alles ins Haus gezogen ist", erzählen sie. "Das ist nicht zu ertragen." Immer morgens sei es schlimm, weil die Anwohner dann wohl duschen und die Gruben überlaufen, berichten Maria und Michael Luba-Goeck: "An ein Frühstück im Freien ist dann nicht zu denken." Das Wetter oder die Jahreszeiten hätten keinen Einfluss auf die Intensität des Gestanks.

Die Kinder der Schmitts spielten gerne am Bach - bis zum Tage, als Madeleine "Kaka" entdeckte, wie sie sagt, das wohl aus einer Grube stammte. "Seitdem gehen wir nicht mehr so gerne an den Bach, weil es dort eklig ist", erzählt die größere Schwester Emilia. Wie ihre Nachbarn zuvor auch, haben sich die Schmitts zuletzt mehrmals an die Stadt gewandt - ohne eine Antwort zu erhalten, wie sie erzählen. Deshalb schalteten sie das Wasserrechtsamt ein. "Die Lösung für das Problem ist uns egal, Hauptsache es stinkt nicht mehr", sagt Ivonne Schmitt.

Die Grubenbesitzer

Auch den Eigentümern der Häuser mit Abwassergruben ist die Situation ein Dorn im Auge - und das seit Jahrzehnten. Immer wieder seien sie von der Stadt vertröstet worden, wenn es um das Verlegen eines Abwasserkanals ging, erzählt Grubenbesitzer Hans Back, dessen Vater schon 1960 beim Bau des Hauses der Anschluss an die Kanalisation versprochen wurde. Die Anwohner müssen sich bislang immer selbst um die Leerung ihrer Gruben kümmern, was eine ziemlich kostspielige Angelegenheit ist. Sie zahlen pro Leerung bis zu 600 Euro - deutlich mehr als die Abwassergebühr im Falle eines Anschlusses an den Kanal. Die Nachweise über die Leerungen müssen sie bei der Stadt vorlegen.

Aber auch den Umweltschutz haben sie im Auge. Es gibt Gruben, bei denen das Abwasser der Toilette in einer geschlossenen Grube gesammelt wird und das restliche Abwasser aus Bad und Küche direkt in den Kümmelbach fließt. In anderen Gruben landet aber das gesamte Abwasser. Diese Gruben werden schneller voll und laufen über. Die "festen Bestandteile" setzen sich - zumindest in der Theorie - in der Grube ab.

Die Anwohner fühlen sich von der Stadt unter Druck gesetzt, weil sie ihre Gruben nun nach den Beschwerden häufiger als früher leeren sollen. "Wir werden genötigt", sagt Hans Back. Die Grubenbesitzer wünschen sich schnell einen Anschluss an die Kanalisation.

Das Landratsamt

Ist es überhaupt erlaubt, dass ungeklärtes Abwasser in einen Bach eingeleitet wird? Das wollte die RNZ vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises wissen. "Einleitungen von Abwasser sind unzulässig", antwortet Silke Hartmann. Die Sprecherin der Behörde fügt hinzu: "Eingeleitet werden darf nur nicht verunreinigtes Niederschlagswasser." Das Amt habe der Stadt deshalb "empfohlen, die unzulässigen Einleitungen von Abwasser zu unterbinden und die Anwesen an die Kanalisation anzuschließen". Bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Wasserrechtsamtes wurden die unzulässigen Überläufe festgestellt. In den 50er und 60er Jahren wurde das Einleiten von Abwasser in Bäche und Flüsse allerdings noch lockerer gesehen. Damals waren die Überläufe wohl noch zulässig.

Die Stadt

Dass die Gruben in den Kümmelbach "überlaufen", sei zwar nicht mehr zulässig, aber lange von der Stadt geduldet worden, erklärt Stadtsprecherin Petra Polte. Die Stadt habe schlicht kein Geld gehabt, um einen Kanal zu legen. Das Vorhaben sei deshalb von Jahr zu Jahr geschoben worden. "Jetzt können wir das Einleiten von Abwasser aber nicht mehr dulden", so Polte. Das Landratsamt habe dies der Stadt klar gemacht. Deshalb habe der Gemeinderat im vergangenen Herbst beschlossen, dass in der Kümmelbachstraße ein Kanal gelegt wird. Nun soll es im Sommer so weit sein. Dass die Grubenbesitzer zuletzt kurz vor Ostern zur "sofortigen Leerung" der Grube aufgefordert worden sind, sei "unelegant" gewesen, räumt Polte ein.

Bürgermeister Frank Volk erklärte in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderates, dass die Stadt der seit dem Jahr 2000 bestehenden Anschlusspflicht endlich nachkommen will. Nun soll zunächst der für die Grubenbesitzer günstigere "Rollende Kanal" zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um ein Spezialfahrzeug des Heidelberger Abwasserzweckverbandes, das die Gruben regelmäßig wie eine Müllabfuhr leert - in diesem Fall alle vier Wochen. Der "Rollende Kanal" könnte aber auch länger zum Einsatz kommen, wenn keine Baufirma für den Kanal gefunden wird. Für diesen würden derzeit letzte Details geklärt, wie Uwe Seiz vom Bauamt berichtete. Ein Bodengutachten sei erstellt, die Ausschreibung könne starten. Der Bau des Kanals soll im Juli oder August beginnen und drei bis vier Wochen dauern.

Übrigens: Die Kümmelbachstraße gilt offiziell als nicht erschlossen. Eigentlich müssen die Anwohner hier noch Erschließungsbeiträge zahlen. Doch die "erstmalige endgültige Herstellung" der Straße wird nun noch nicht angegangen.