Heiligkreuzsteinach. (cm) "Wir geben die Hoffnung nicht auf", sagt Natascha-Cassandra Müller. "Vielleicht konnte sich Duke doch noch irgendwo ans Ufer retten." Am Neujahrstag war der etwa ein Jahr alte Chihuahua in Heiligkreuzsteinach in die nach den starken Regenfällen reißende Steinach gestürzt und untergegangen. Seitdem suchen Natascha-Cassandra Müller - sie ist die Züchterin des Hundes - und die Halterin aus Heiligkreuzsteinach verzweifelt nach dem Hund, bislang aber leider erfolglos.

Es war gegen 10 Uhr am Neujahrstag, als die Halterin "Duke" beim Gassigehen an der sogenannten Liebesallee am Ortseingang von Altneudorf kommend laufen ließ. "Als er dann am Ufer das Beinchen gehoben hat, hat er das Gleichgewicht verloren und ist in die Steinach gestürzt", erzählt Natascha-Cassandra Müller. Durch die starke Strömung sei der Hund sofort mitgerissen worden und untergegangen. "Ansonsten wäre die Halterin noch hinterhergesprungen", erzählt die 26-Jährige, die eine gute Freundin von "Dukes" Frauchen ist, in Heiligkreuzsteinach aufwuchs und vor ein paar Jahren für ihre Ausbildung zur Tierarzthelferin in den Rems-Murr-Kreis zog. Dort züchtet sie als Hobby Chihuahuas.

Gleich am Neujahrstag begann die verzweifelte Suche nach dem Langhaar-Rüden, der etwa 23 Zentimeter lang ist und eine Schulterhöhe von 21 Zentimetern hat. "Die Halterin hat den ganzen Tag lang gesucht", erzählt Natascha-Cassandra Müller. Die 26-Jährige ist am Mittwoch selbst nach Heiligkreuzsteinach gefahren. Inzwischen ist die gesamte Steinach bis zur Mündung in den Neckar in Neckarsteinach abgesucht. "Es kann sein, dass Duke an einer Wurzel hängen geblieben oder ans Ufer geschwemmt worden ist", meint Müller. Die Hoffnung: Der reinrassige Schoko-Merle-Chihuahua könnte es an Land geschafft haben und jemandem zugelaufen sein, obwohl er sehr schüchtern sei. Er sei aber sehr verfressen und mit Futter anzulocken. "Duke ist mit seinen drei Kilo recht kräftig", sagt die Züchterin, die aber realistisch bleibt: "Die Chance, dass wir ihn lebendig finden, steht bei 20 Prozent."

Inzwischen sind auch die Polizei, die Kläranlage in Schönau sowie die Neckarschleusen in Schlierbach und am Heidelberger Karlstor informiert. Wer "Duke" - egal, ob tot oder lebendig - findet, dem verspricht Natascha-Cassandra Müller eine Belohnung von 200 Euro. "Wir wollen einfach Gewissheit haben und im schlimmsten Fall Abschied nehmen können." Wer Hinweise geben kann, kann sich unter Telefon 0163/1590571 melden.