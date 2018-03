Nußloch. (pol/mare) Ein schwerer Unfall hat sich in Nußloch auf der Kreisstraße K4156 ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei sind am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Massengasse in Höhe der Abfahrt zur Bundesstraße B3 ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen war ein Autofahrer nach links auf die B3 in Richtung Wiesloch abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer, der daraufhin stürzte.

Der Motorradfahrer soll dabei schwer verletzt worden sein. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Verkehrskommissariat Heidelberg.

Die Kreisstraße wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.

Update: 21. März 2018, 17.17 Uhr