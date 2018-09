Eppelheim. (pri/rl) Zum Zusammenstoß eines Audi A5 mit einem Honda-Motorrad kam es am Freitagnachmittag. Nach ersten Informationen wollte der Audi A 5 verbotswidrig von der Schillerstraße nach links in die Wieblinger Straße in Richtung Pfaffengrund abbiegen. Hierbei prallte die Honda, die in Richtung Eppelheim unterwegs war, mit dem Audi zusammen.

Offenbar hatte der Motorradfahrer gerade ein Auto überholt, dass dem Audi-Fahrer das Abbiegen ermöglichen wollte.