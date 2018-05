Dossenheim. (aham) Wenn es nach der katholischen Kirchengemeinde geht, könnte es in Zukunft rund um die St. Pankratiuskirche eng werden. Denn sie würde dort gerne bauen: ein Gemeindezentrum - und noch zwei Wohnhäuser, um das neue Gemeindehaus zu finanzieren. Diese Pläne, die am Donnerstag dem Bauausschuss vorgelegt werden, sind in der Bergstraßengemeinde hoch umstritten. Viele Dossenheimer fürchten, dass die Sicht auf ihre Kirche versperrt wird, Anwohner sorgen sich um die ohnehin schon angespannte Parkplatzsituation.