Neckargemünd. (cm) "Es gab keine Zwischenfälle, alles ist sehr gut gelaufen." Neckargemünds Feuerwehrkommandant Dirk Weinmann war am Freitagabend hörbar zufrieden. In einer aufwändigen Aktion ist am Freitag der umgefallene Baukran in der Hollmuthstraße geborgen worden.

Dieser war am Mittwoch gegen 16 Uhr aus bislang unbekannter Ursache umgestürzt und hatte den frisch sanierten Dachstuhl eines Wohnhauses durchschlagen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand, der Sachschaden geht laut Polizei in die Hunderttausende.

Um die Mittagszeit kamen am Freitag zwei Autokräne in der schmalen Straße an. Zunächst wurde mit einem Kran eine Arbeitsbühne hinter dem Haus platziert. Der Ausleger des umgestürzten Krans wurde derweil mit einem Autokran fixiert.

Von der Bühne aus trennte ein Arbeiter mit einem Brennschneider den Ausleger vom Turm des umgestürzten Krans. Anschließend wurde noch der Turm vom Untergestell getrennt. Auf der Straße wurden dann die Kranteile weiter zerkleinert, sodass sie am späten Nachmittag mit mehreren Tiefladern abtransportiert werden konnten.

Während der Arbeiten sorgten die zehn Feuerwehrleute mit Wasser dafür, dass es durch Funkenschlag nicht zu einem Brand kommt. "Das war wegen der Trockenheit notwendig", erklärt Weinmann.