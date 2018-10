Eppelheim/Sandhausen. (aham) Wenn nur das Warten nicht wäre. "Ich habe es ja gewusst - aber es ist trotzdem schlimm", sagt Robert Karch. Der Eppelheimer ist am Multiplen Myelom erkrankt, einer Knochenkrebsart. Nur eine Knochenmarkspende kann ihn noch retten. Deshalb fand Mitte September eine große Typisierungsaktion in der Rudolf-Wild-Halle statt. Rund 475 Menschen kamen, um sich Blut nehmen und in die Knochenmark-Spender-Datei aufnehmen zu lassen. 150 Spendewillige haben ein Typisierungsset per Post bestellt und zurückgeschickt. Ob genau der- oder diejenige darunter war, die Karchs Leben retten kann? Auf diese Frage gibt es noch keine Antwort.

"Es gibt noch kein Ergebnis", berichtet Karch. Zwar habe der durchführende Verein "Blut e.V." ihm vorab gesagt, dass es acht bis zwölf Wochen dauern könne, bis alle Blutproben analysiert sind. Aber natürlich sei er ungeduldig, gesteht der 54-Jährige. Seit über eineinhalb Jahren lebt der Familienvater nun schon mit der Diagnose des tödlichen Krebses. "Die Chancen, dass im September der passende Spender dabei war, sind klein", weiß Karch. "Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf." Ihm gehe es derzeit "ganz gut", berichtet er. Zwar fühle er sich etwas schlapper als sonst, aber die Ursache dafür sei noch unklar. "Vielleicht, weil ich die Ernährung umgestellt habe", so Karch.

Seine Familie und Freunde haben in den letzten Wochen und Monaten alle Hebel in Bewegung gesetzt. Die Typisierungsaktion in Eppelheim vergleicht Karch mit einem "Volksfest". Alle wollten ihm helfen. Mit Spenden, Tombola und Kuchenverkauf sind inzwischen rund 25.000 Euro zusammengekommen, berichtet der 54-Jährige. Damit wird die Analyse der Blutproben finanziert.

Dass durch "seine" Typisierungsaktion zudem ein Kontakt zum Fußballzweitligisten SV Sandhausen (SVS) zustande kam, freut Karch zusätzlich. Denn dort findet am heutigen Freitag ebenfalls eine Typisierungsaktion statt. Da will der Eppelheimer auch vorbeischauen.

Info: Zum Heimspiel des SVS gegen den FC Ingolstadt findet am heutigen Freitag eine Typisierung statt - und zwar von 14.30 bis 18.30 Uhr im Gesellschaftsraum des Walter-Reinhard-Stadions in Sandhausen.