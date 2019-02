Wasser aus dem Hahn in der Badewanne. ​Die bläuliche Verfärbung ist deutlich zu sehen. Foto: Gemeinde Dossenheim

Eine mit verunreinigtem Leitungswasser gefüllte Badewanne in einem Dossenheimer Haushalt. ​Die bläuliche Verfärbung ist deutlich zu sehen. Foto: Gemeinde Dossenheim

Dossenheim/Heidelberg. (cm) Blaues Wasser kam gestern aus den Leitungen in Dossenheim und den nördlichen Stadtteilen von Heidelberg. Nach wie vor ist die Ursache unklar. Klar ist nur: Das Wasser stammte aus dem Tiefbrunnen „Entensee“ zwischen Heidelberg und Dossenheim. Dieser ist inzwischen abgestellt. Die bläuliche Färbung des Wassers wurde ausschließlich in weißen Gefäßen und zum Beispiel in der Badewanne sichtbar.

