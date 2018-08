Mauer. (pol/mare) Der 56-jähriger Lastwagenfahrer aus der Slowakei, der am Samstagabend "Am Bahndamm" tot in seinem Führerhaus gefunden wurde, ist ohne Fremdeinwirkung gestorben. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Demnach gebe es bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Hinweise auf das Eingreifen eines anderen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, nachdem er den leblosen Fahrer entdeckt hatte. Die Feuerwehr musste anschließend bei der Bergung der Leiche helfen.