Von Willi Berg

Neckargemünd. Die zwei Holländer wollten mit ihren Motorrädern das Neckartal erkunden. Für einen der beiden endete die Ausfahrt am 21. August vergangenen Jahres tödlich. Der Zweite wurde bei dem Unfall auf der B 37 in Kleingemünd schwer verletzt. Schuld daran trägt ein 33-Jähriger, der wohl aus Unachtsamkeit mit den Bikern kollidierte. "Ein kleiner Fehler hatte schwere Konsequenzen", sagte Amtsrichter Norbert Will in der Verhandlung am gestrigen Mittwoch. Er verurteilte den Unfallfahrer zu einem dreimonatigen Fahrverbot und zu einer Geldstrafe von 9000 Euro, was 180 Tagessätzen à 50 Euro entspricht. Und das wegen fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger Körperverletzung.

Der Angeklagte war damals in Richtung Neckarsteinach unterwegs und geriet am Ortsausgang von Kleingemünd in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit den beiden Motorradfahrern zusammen. Für einen 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Ein 51-jähriger Biker wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld. An dem Toyota des Angeklagten entstand Totalschaden.

"Er kann sich diesen Unfall nicht erklären,", sagte Verteidigerin Andrea Combé. Ihr Mandant habe keine Erinnerung an das Geschehen. Dass er während der Fahrt telefonierte, ist ausgeschlossen. Denn sein Handy lag im Kofferraum. Hinweise auf eine neurologische Erkrankung gibt es nicht. Auch Alkohol oder Drogen scheiden als Ursache aus. Ebenso technische Mängel an seinem Auto. Warum der Angeklagte auf die Gegenfahrbahn geriet, sei letztendlich nicht klar, so Richter Will.

Die Folgen seien für ihren Mandanten "noch heute kaum zu ertragen", sagte Anwältin Combé. Das war dem heute 34-Jährigen in der Verhandlung deutlich anzumerken. Er leide seit dem Unfall unter Schlafstörungen und Albträumen, berichtete er mit leiser Stimme. Dreimal die Woche gehe er deshalb zu einem Psychotherapeuten.

"Er war völlig durch den Wind", erinnerte sich eine Zeugin des Unfalls. Mehrmals habe der Fahrer des Toyota gefragt, wie das passiert sei. Die beiden Biker seien nicht schnell gefahren. "Sie waren gemütlich unterwegs", berichtete die Frau.

Eine weitere Zeugin fuhr mit ihren drei Kindern ins Freibad, als sie einen lauten Knall hörte. "Dann flog ein Mensch meterhoch durch die Luft." Das Motorrad des Getöteten wurde durch den Aufprall 20 Meter zurückgesetzt, sagte ein technischer Gutachter. Der Angeklagte sei 30 Meter vor der Unfallstelle über die Mittellinie hinweg gefahren. Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 55 Kilometer pro Stunde. Und dann auf der Gegenfahrbahn ungebremst frontal mit dem ersten Motorrad zusammengestoßen. Der nachfolgende Biker fuhr dem Toyota darauf in die Seite. Erst eine Sekunde vor der Kollision sei das entgegenkommende Auto für die beiden Holländer sichtbar gewesen. Der erste sei sofort tot gewesen, sagte ein Rechtsmediziner. Die Wirbelsäule des 50-Jährigen war an drei Stellen abgerissen. Der andere Biker erlitt Frakturen an beiden Armen.

Stunden vor dem Unfall hatte der Angeklagte seinen schwerkranken Großvater in der Heidelberger Uniklinik besucht. Am Nachmittag sei er in Kleingemünd durch eine Baustelle gefahren, berichtete er. Was dann geschah, daran habe er keine Erinnerung mehr. Ein Rechtsmediziner hält dies für möglich. Es komme vor, dass Menschen dauerhaft auf belastende Erinnerungen nicht zugreifen können. "Man sieht, dass es sie sehr belastet", zeigte sich Richter Will mitfühlend. "Das Leben geht weiter", gab er dem 34-Jährigen mit auf dem Weg.

Zunächst hatte das Amtsgericht einen Strafbefehl erlassen. Der lautete auf neun Monate zur Bewährung. Zudem sollte der Angeklagte 3500 Euro zahlen. Dagegen hatte der Heidelberger jedoch Einspruch eingelegt.