Kerzen und Blumen hinterließen Trauernde vergangenen September am Tatort. Was dort genau geschah, bleibt unklar. Foto: Priebe

Leimen. (dpa-lsw) Der 36-Jährige, der im September einen anderen Mann bei einem Streit vor einem Nachtclub erstochen hat, muss er zehn Jahre in Haft. Das Landgericht Heidelberg folgte mit seinem Urteil wegen Totschlags am Mittwoch dem von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagenen Strafmaß.

Der Verteidiger hatte keinen Antrag gestellt. Nach Angaben des Gerichts sah die Kammer es als erwiesen an, dass der Mann im September 2017 vor einem Nachtclub nach einem Gerangel seinen unbewaffneten Gegner mit einem Messer angegriffen hatte.

Mindestens sieben Stiche in die Brust sowie die Oberarm- und Schulterregion trafen das Opfer. Der Angreifer habe seinen Widersacher töten wollen, erklärte das Gericht. Dieser starb trotz Notoperation am Tag darauf. Das genaue Motiv der Tat ließ sich laut Gericht nicht feststellen. Der 36-Jährige war wenige Tage nach der Attacke in Nordfrankreich gefasst worden.

Das Urteile basiere vor allem auf den Aussagen zweier Zeugen vor Ort und den Erkenntnissen des rechtsmedizinischen Sachverständigen, teilte das Gericht mit. Die Aussage des Beschuldigten, er habe in Notwehr gehandelt, sah die Kammer als widerlegt an.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte kann dagegen Revision einlegen