Meckesheim. (lew) Zunächst sah alles nach einem Brand aus, als eine Anwohnerin gegen 11.45 Uhr die Polizei auf eine verdächtige Rauchentwicklung in der Friedrichstraße in Meckesheim aufmerksam machte. Als wenige Minuten später die alarmierte Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Mann eintraf, stellte sich die Situation jedoch gänzlich anders dar, als angenommen. Wie Matthias Grasse, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Meckesheim, auf RNZ-Nachfrage erklärte, war "wohl aufgrund des Sturms" ein Kamin in sich zusammengebrochen, wodurch es, da das Feuer im Ofen noch schwelte, zur Rauchentwicklung kam.

Laut Polizeisprecherin Maren Fink habe es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Bauwerk mit uraltem Gemäuer gehandelt. Weder das darin wohnende ältere Eigentümer-Ehepaar noch weitere Bewohner seien zur Zeit des Kamineinsturzes im Haus gewesen. Da jedoch nicht auszuschließen sei, dass auch noch der zweite am Gebäude befindliche Kamin einstürze, habe die Gemeinde das Haus unter Hinzuziehung eines Statikers als unbewohnbar erklärt.

Bürgermeister Maik Brandt rechtfertigte diese Entscheidung gegenüber der RNZ damit, dass das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises bereits vor dem Kamineinsturz Bedenken bezüglich des Brandschutzes und der Statik geäußert habe. Dem Rathauschef zufolge, habe das Ehepaar in dem unter Denkmalschutz stehenden, ehemaligen katholischen Schulhaus aus dem Jahr 1845 mehrere Zimmer an Flüchtlinge vermietet. Drei von ihnen, die zunächst im Dachgeschoss wohnten, seien schon zuvor anderweitig untergebracht worden. Bis gestern sei nur noch das Erdgeschoss von zwei Flüchtlingen bewohnt gewesen. Das Ehepaar habe allerdings weiter "auf eigene Gefahr" im Obergeschoss gelebt.

Die Kamine seien, so Brandt, bereits mehrfach vom Schornsteinfeger bemängelt worden. Nach dem Einsturz habe man keine andere Wahl gehabt, als das Gebäude sofort zu schließen. Das Ehepaar sowie die beiden Mieter sollen bis auf Weiteres bei Familienmitgliedern in der Nachbarschaft unterkommen.