Von Christoph Moll

Neckargemünd. Stadthalle? Anne von Reumont (CDU) war irritiert. Der Flächennutzungsplan, so klärte Bürgermeister Frank Volk daraufhin auf, weise für das bisherige Areal des Technischen Hilfswerks an der Ecke von Wiesenbacher Straße und Julius-Menzer-Straße tatsächlich eine "Stadthalle" aus. Doch eine solche wird hier wohl nie gebaut. Stattdessen plant das Unternehmen "BSP Wohnkonzepte" aus dem pfälzischen Römerberg bei Speyer mit der "H. Pohl Projektentwicklung" aus Neulußheim insgesamt 15 Wohnhäuser in vier Gruppen als Reihen- und Doppelhäuser. Dafür muss allerdings noch der Bebauungsplan "Südöstliche Ortserweiterung" geändert werden. Die hierzu notwendige Offenlage beschloss der Gemeinderat in seiner zurückliegenden öffentlichen Sitzung einstimmig.

Bereits im vergangenen Herbst hatte sich der Gemeinderat mit dem Vorhaben auf dem etwa 4000 Quadratmeter großen Areal nahe des Schulzentrums sowie des S-Bahnhofes Alltstadt beschäftigt und das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans eingeleitet. Das Areal wird bekanntlich frei, weil das Technische Hilfswerk eine neue Unterkunft am unteren Ende des Kleingemünder Neubaugebiets gebaut hat und diese inzwischen auch bezogen hat. Die bisherige Halle im Wiesenbacher Tal wird abgerissen. Geplant ist eine zweigeschossige Wohnbebauung mit Angeboten in verschiedenen Preislagen für den kleinen, mittleren und größeren Geldbeutel, wie es hieß. Jedes Reihenhaus soll eine Wohnfläche von über 130 Quadratmetern und eine Nutzfläche von mindestens 50 Quadratmetern haben. Jedes Haus erhält zwei Auto- und zwei Fahrradstellplätze, die vom Alten Postweg aus angefahren werden können. Wegen der Hanglage ist eine Terrassierung des Geländes für die Erschließung notwendig, wodurch bis zu fünf Meter hohe Böschungen entstehen.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein Mischgebiet, das zum allgemeinen Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl von 1,2 werden soll. Der aktuelle Bebauungsplan ermöglicht das Vorhaben nicht und muss deshalb geändert werden. Vorgesehen ist ein passiver Schallschutz für den Straßen- und Bahnverkehrslärm. Ob auf dem Gelände schützenswerte Tierarten leben, wird noch im weiteren Verfahren geklärt.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) fand es gut, dass an dieser Stelle Wohnraum entsteht: "Gewerbe wäre hier kontraproduktiv, weil es angrenzend auch nur Wohnbebauung gibt", meinte er. "Wir brauchen innerstädtischen Wohnraum, um den Flächenverbrauch zu reduzieren." Rehberger hoffte, dass es auch wirklich Angebote für Familien mit kleinerem Geldbeutel gebe. "Denn es fehlt in Neckargemünd an bezahlbarem Wohnraum", sagte er. Wegen der Lage am S-Bahnhof meinte Rehberger: "Optimaler kann man nicht wohnen - abgesehen von der Lärmbelastung."

Jens Hertel (SPD) wollte wissen, ob das Dönerlokal im ehemaligen Metzgerei-Finger-Gebäude durch die Bebauungsplanänderung berührt werde, was Bürgermeister Frank Volk verneinte: "Das Lokal kann bleiben." Volk machte deutlich, dass sich der Bebauungsplan am gestellten Bauantrag orientiert: "Das macht es einfach, dann ist an dieser Stelle mindestens 40 Jahre Ruhe." Was das Ausmaß der Bebauung angeht, stellte Volk fest: "Die Bauherren übertreiben nicht, das Ganze ist städtebaulich verträglich."

Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) meinte, dass morgens zum Schulbeginn im Alten Postweg ein "Mordsverkehr" herrsche und sah eine große Gefahr wegen der dort geplanten Grundstücksausfahrt. "Die Verkehrsregeln sind klar", meinte Bürgermeister Volk dazu. "Es ist ein Privatgrundstück an einer öffentlichen Straße: Wer rausfährt, muss warten." Lena Seidelmann (Grüne) lobte die "Innenraumverdichtung" und wünschte sich eine genaue Berücksichtigung des Artenschutzes. Steffen Wachert (Freie Wähler) erwartete bezahlbaren Wohnraum und lobte die Gestaltung, hätte aber wegen der "Gewerbesteuer als letzter Einnahmequelle von Neckargemünd" auch gerne Einkaufsmöglichkeiten an dieser Stelle gesehen. In einem allgemeinen Wohngebiet sei auch Gewerbe wie Restaurants oder nicht störende Handwerksbetriebe zulässig, machte Dietmar Keller (SPD) hierzu deutlich.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates wird die sechste Teiländerung des Bebauungsplans nun offengelegt, wie Fachbereichsleiterin Susanne Lutz sagte. Bürger und die sogenannten Träger öffentlicher Belange - das sind zum Beispiel Behörden und Verbände - können Stellungnahmen abgeben. Diese werden dann nochmals im Gemeinderat behandelt, bevor es zum Beschluss kommt.