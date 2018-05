Neckargemünd. (cm) Was ist mit der Geschwindigkeitsanzeige im Wiesenbacher Tal los? Dies wollte Klaus Rupp (CDU) in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates wissen. Die Tempo-Tafel soll bewirken, dass von Wiesenbach kommende Autos am Stadteingang langsam machen, indem ihnen ihre Geschwindigkeit angezeigt wird. Doch das klappt offenbar schon seit geraumer Zeit nicht mehr, weshalb auch Rupp nicht zum ersten Mal fragte: "Warum geht die Anzeige nicht?"

Auf seine Nachfrage vor geraumer Zeit habe es geheißen, dass der Akku leer gewesen sei. "Aber der kann doch nicht immer leer sein", wunderte sich der CDU-Stadtrat. Zur Zeit würde man die Tafel aber auch nur mit Mühe sehen - auch wenn sie funktionieren würde. Denn sie sei komplett von der angrenzenden Hecke zugewachsen. Diese wachse von einem Privatgrundstück in den öffentlichen Straßenraum, sagte Bürgermeister Frank Volk und versprach: "Wir kümmern uns drum." Mal sehen, ob Klaus Rupp noch einmal nachfragen muss.