Von Benjamin Miltner

Wiesenbach. Margot Krupp bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Dafür hat die 76-Jährige zu viel erlebt, als zweifache Mutter oder im Verein als Pressewartin, frühere Geschäftsführerin und Übungsleiterin beim TV Germania Wiesenbach. "Aber durch diese Anrufe bin ich wahnsinnig geworden, ich konnte nicht mehr", gibt sie im Gespräch mit der RNZ zu.

Margot Krupp ist Opfer eines sogenannten "Microsoft-Support-Calls" geworden. So nennt die Polizei eine Betrugsmasche, die seit Jahren Aufsehen und Ärger erregt. In den vergangenen Wochen haben falsche Microsoft-Mitarbeiter in der Region rund um Heidelberg wieder verstärkt zum Hörer gegriffen. Seit Jahresbeginn sind über 100 Fälle in der Region bei der Polizei registriert - mit weit höherer Dunkelziffer. Unter anderem zwei Neckargemünder waren davon betroffen.

Und eben auch Margot Krupp. Alles fing harmlos an. Eine Dame meldete sich am Telefon in englischer Sprache als Microsoft-Mitarbeiterin. "Sie war erst sehr freundlich und teilte mir mit, dass meine Lizenz abgelaufen sei und sie mir helfen wolle", erzählt Krupp, die noch immer bei einem ihrer beiden Söhne im Büro arbeitet. Sie spricht zwar nur einige Brocken Englisch. Aber so viel verstand sie: Es ging um Geld.

Nach einigen Minuten erhielt Krupp ein Angebot: Für 10 Euro würde ihre Lizenz um ein Jahr verlängert werden. "Da ich genervt war, aber auch Angst um meinen Computer hatte, stimmte ich zu." Weil Krupp aber weder Online-Banking betreibt, noch eine Kreditkarte besitzt, sollte sie zum Supermarkt gehen, eine 100-Euro-Geschenkkarte kaufen und damit bezahlen. "Das erschien mir doch komisch", roch Krupp den Braten. "Und da ich als Stier recht stur sein kann, weigerte ich mich."

So schnell gaben die Ganoven aber nicht auf. Diverse Stimmen droschen auf die 76-jährige Rentnerin ein, radebrechten auf Deutsch, schwadronierten, befahlen und drohten auf Englisch. "Das ging über drei, vier Stunden", schildert sie. Immer wieder klingelte das Telefon, bis Krupp irgendwann den Stecker zog. Ein Muster, das der Polizei bekannt ist. "Die Masche ist immer die gleiche", teilt Polizeisprecher Norbert Schätzle mit.

Unbekannte rufen von Call-Centern meist bei älteren Menschen an und überreden sie durch geschickte Gesprächsführung dazu, Aktionen am Computer durchzuführen. "Das Ziel ist es dabei, sensible Daten ihrer Opfer abzugreifen", erklärt Polizeisprecher Dieter Klumpp auf RNZ-Nachfrage. Gelingt dies, kommt es in der Folge zu Abbuchungen auf Konten der Opfer.

"Bei dem einen oder anderen Fall sind da richtig hohe Summen verloren gegangen", weiß Klumpp. Besonders bedauert er, dass dabei die Gutmütigkeit älterer Menschen ausgenutzt wird. Die Polizei rät daher: Nicht auf Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeitern eingehen, sofort auflegen, nie persönliche Daten angeben, keine Software installieren lassen, Telefonnummer notieren und die Polizei rufen.

Margot Krupp war nicht das erste Mal mit einer Telefon-Abzocke konfrontiert. Im Januar 2015 wollte ein angebliches "Inkassounternehmen" 2800 Euro von ihr. Krupp blieb aber besonnen - und misstrauisch. Damals ließ sie sich nicht aus dem Konzept bringen. Diesmal schon ein bisschen. "Ich habe mich ins Boxhorn jagen lassen, war fix und alle", gibt sie zu. Dass sie nur Grundkenntnisse über Computer besitzt, wurde ausgenutzt. Für die Zukunft hat sie aber gelernt: "Wenn noch mal Microsoft bei mir anruft, dann lege ich gleich auf."