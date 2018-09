Meckesheim/Zuzenhausen. (bmi) Die riesige und weithin sichtbare Rauchwolke war unbestritten die markanteste Folge des Großbrandes im Meckesheimer Industriegebiet. Aber bei weitem nicht die einzige. Denn der Brand verursachte auch einen Stromausfall. In rund 1650 Haushalten in Meckesheim und Zuzenhausen fiel am gestrigen Montag gegen 4.50 Uhr der Strom aus, wie Tatjana Heyer von der Syna GmbH auf RNZ-Nachfrage bestätigte. Laut der Pressesprecherin des Netzbetreibers war es in Folge des Brandes zu einem Kurzschluss gekommen.

Schon nach 18 Minuten konnte ein Großteil der Betroffenen aufatmen: Durch Netzumschaltungen stand in den meisten Haushalten wieder Strom zu Verfügung. 250 Haushalte mussten bei ihren morgendlichen Routinen dagegen ohne elektrisches Licht, Toaster oder Föhn auskommen. "Gegen 7.48 Uhr waren alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt", teilte die Syna mit.