Dossenheim. (cb) Heute zeigen die im Landesarchiv Baden-Württemberg aufbewahrten historischen Dokumente, dass SA-Männer aus Dossenheim offenbar sogar in anderen Städten und Gemeinden der Region an sogenannten "Judenaktionen" beteiligt waren. Am Abend des 9. November 1938 hatten die Dossenheimer Nationalsozialisten erst noch für die 1923 an diesem Tag in München beim "Hitler-Putsch" zu Tode gekommenen Gesinnungsgenossen eine Gedenkfeier mit SA-Fackelzug durch den Ort veranstaltet.

Laut den Dokumenten aus dem Landesarchiv wurde beispielsweise nach dem Krieg ein im Jahr 1905 geborener Dossenheimer für seine Beteiligung als SA-Mann an der Judenverfolgung in Heidelberg und Sandhausen am 10. November 1938 zur Rechenschaft gezogen. Er war seit 1927 verheiratet und Vater von fünf Kindern, seit 1933 in der SA und seit 1935 auch noch in der NSDAP, von Beruf Hilfskrankenpfleger. Das Landgericht Heidelberg verurteilte ihn im Jahr 1946 wegen schweren Landfriedensbruchs zu sieben Monaten Gefängnis, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf ein Jahr und Übernahme der Verfahrenskosten.

In diesem Zusammenhang durchaus nicht ohne Belang: Bereits im Jahr 1947 veröffentlichte das Statistische Landesamt Karlsruhe, dass bei den ersten freien Wahlen und Volksabstimmungen des Jahres 1946 immerhin 265 der ihrem Alter nach eigentlich wahlberechtigten Dossenheimer "aus politischen Gründen von der Wahl ausgeschlossen" waren.

Das bedeutet, dass dieser Ausschluss wegen ihrer Vergangenheit als Nazi-Aktivisten ausgesprochen wurde. Dies betraf also einen Anteil von beachtlichen 9,1 Prozent, im Gegensatz zu lediglich 5,7 Prozent im Landkreis Heidelberg und sogar nur 4,8 Prozent im gesamten Landesbezirk Baden.