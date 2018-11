Das Bild zeigt im Vordergrund den OEG-Bahnhof in Dossenheim. Rechts dahinter ist die Landesproduktenhandlung von Sigmund Oppenheimer in der heutigen Beethovenstraße zu sehen. Repro: Burkhart

Von Christian Burkhart

Dossenheim. Im November 1938 beteiligten sich auch die Dossenheimer Nazis an den vom NS-Regime im ganzen Deutschen Reich organisierten gewaltsamen Übergriffen auf deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens und deren Eigentum. Der seit 1933 von den braunen Machthabern bis zur "Arisierung" seiner Landesproduktenhandlung im Jahr 1937 boykottierte jüdische Kaufmann Sigmund Oppenheimer (1875-1942) war da aber schon längst mit Ehefrau Klara (1886- 1942) und Sohn Walter Siegfried (1911- 1971) nach Heidelberg geflüchtet. In Dossenheim, wo die aus Schriesheim zugezogenen Oppenheimers schon seit 1795 beheimatet waren, gehörte der Familie damals nur noch das schräg gegenüber dem dortigen OEG-Bahnhof gelegene Anwesen Handschuhsheimer Landstraße 6.

Das Gebäude gehörte seit 1911 Sigmunds jüngstem Bruder Sally Oppenheimer (1886-1942), der später in Heidelberg lebte und in seinem Dossenheimer Haus seine beiden Schwestern wohnen ließ: Rosa (1877-1953), die Witwe des Eberbacher Eisenwarenhändlers David Oestreicher (1873-1928), und Lina (1883-1981), die Witwe des Frankenthaler Landesproduktenhändlers Julius Bender (1882-1933). Die beiden Frauen waren 1931 beziehungsweise 1936 in ihr Heimatdorf zurückgekehrt, wo Rosa Oestreicher dann eine Gästepension betrieb. Dort beherbergte sie zeitweise auch ihre beiden erwachsenen Söhne, Hermann und Sally.

Mit dieser Anzeige warb Sigmund Oppenheimer im Jahr 1928 für seinen Handel. Repro: Burkhart

Der ältere Sohn Hermann Oestreicher (1901-19??) war bis Ende 1935 Prokurist einer Wieslocher Tabakwarenfirma gewesen, die damals von seinem Onkel, dem Regierungsbaurat a. D. Leopold Oppenheimer (1881-1943), geleitet wurde. Hermann flüchtete bereits 1937/38 in Richtung Palästina.

Der jüngere Sohn Sally (1905-19??) war Elektroingenieur. Er wurde in Dossenheim angetroffen, als SA-Männer am Tag nach der sogenannten "Kristallnacht" brutal in das Haus Handschuhsheimer Landstraße 6 eindrangen und zum Entsetzen der beiden alten Damen alles verwüsteten (siehe Zeitzeugenberichte im Artikel links). Sally Oestreicher wurde der Gestapo übergeben, die ihn - ohne Mitwirkung eines Richters - vom 11. bis 18. November im KZ Dachau bei München in sogenannte Schutzhaft nahm.

Von über 10.911 damals aus ganz Süddeutschland und Wien nach Dachau verschleppten, meist um die 18 bis 60 Jahre alten Männern aus wohlhabenderen jüdischen Familien überlebten 185 nicht. Sie wurden von der SS ermordet, starben an den Folgen der schlimmen Haftbedingungen und Misshandlungen, bei der Zwangsarbeit im oder Fluchtversuchen aus dem Lager, oder sie begingen aus Verzweiflung Suizid. Die Überlebenden trugen nicht selten bleibende körperliche Schäden davon oder waren seelisch traumatisiert.

Das NS-Regime verfolgte damit die Absicht, die Angehörigen der Inhaftierten dazu zu bringen, der "Arisierung" der ihnen verbliebenen Immobilien zuzustimmen und die jüdische Auswanderung aus Deutschland zu forcieren. Auch Sally Oestreichers Dossenheimer Cousin Walter Oppenheimer, der das Novemberpogrom mit seinen Eltern in der Endemannstraße 11 in der Heidelberger Weststadt überlebte, war vom 11. bis 29. November in Dachau den SS-Schikanen ausgesetzt und emigrierte schließlich im Februar 1939 in die USA.

Sally Oestreicher und seine Angehörigen haben auf diesen Druck offensichtlich früher reagiert. Bereits am 21. November war er wieder zurück in Dossenheim und keine zwei Wochen später, am 3. Dezember 1938, wurde das dortige Haus seines Onkels durch einen Dossenheimer Handwerksmeister ‚arisiert‘. Am 15. Dezember 1938 findet man Oestreichers Namen in Hamburg auf der Passagierliste eines Überseedampfers mit Ziel USA. Die amerikanische Volkszählung von 1940 weist Sally Oestreicher in Bayonne im US-Bundesstaat New Jersey nach, 1945 wurde er in Milwaukee (Wisconsin) eingebürgert.

Als Sally Oestreicher 1957 von den Vereinigten Staaten aus einen Antrag auf Wiedergutmachung stellte, teilte man ihm nach mehrjährigem Hin und Her schließlich 1960 unter dem Tagesdatum 10. November - exakt 22 Jahre nach seiner Verhaftung - von deutscher Seite mit, dass ihm nach deutschem Recht keine Entschädigung für die damalige KZ-Haft zustehe. Entschädigt würde nur monatsweise, und er sei ja nur acht Tage in Dachau inhaftiert gewesen. Daraufhin scheint er sämtliche Bemühungen auf Wiedergutmachung auch für anderes in der NS-Zeit erlittenes Unrecht eingestellt zu haben. Seine Spur verliert sich.

Seine Mutter Rosa Oestreicher zog noch 1938 aus Dossenheim nach Heidelberg. Von dort aus wurde sie schließlich im Oktober 1940 - gemeinsam mit ihrem Bruder Sigmund und dessen Ehefrau Klara, bei denen sie zuletzt untergekommen war - nach Gurs deportiert. Während die beiden Oppenheimers im August 1942 aus Südfrankreich in den Osten transportiert und offenbar gleich nach ihrer Ankunft in Auschwitz vergast wurden, hatte Rosa Oestreicher Glück im Unglück: Sie überlebte das Lager Gurs sowie mehrere andere Internierungsorte in Frankreich und konnte schließlich nach Kriegsende im Juni 1946 von Paris aus nach New York fliegen. In den USA besuchte sie ihren jüngeren Sohn Sally, zog später aber zu ihrem älteren Sohn Hermann nach Israel, wo sie 1953 verstarb.

Rosas Schwester Lina Bender verließ Dossenheim ebenfalls 1938 - zunächst nach Frankreich, zu ihrer 1936 nach Straßburg verheirateten Tochter Lise Lotte Braun (1910-19??). Nach der Besetzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht flüchtete sie 1941 zu ihrem Sohn Paul Leopold (1910-1966); dieser war bereits 1936 nach Argentinien emigriert. 1948 kehrte sie von dort zurück und lebte mal in Straßburg, mal in Frankenthal, mal in Heidelberg. 1962 zog sie nach Baden-Baden, wo sie 1981 mit 98 Jahren starb.

1938 endete nach 143 Jahren das Dossenheimer Kapitel der Oppenheimerschen Familiengeschichte - fast. Es gibt einen Nachtrag: Um 1966/67 tauchte der gesundheitlich angeschlagene Walter Oppenheimer, der in den USA gelebt hatte, wieder im Raum Heidelberg auf. Wieder zurück in den USA, verstarb er 1971 arm und einsam in New York, verfügte aber die Bestattung der Urne mit seiner Asche auf dem Friedhof in Dossenheim.