Sandhausen. (luw) Zweitliga-Fußball im Stadion gucken und davor noch schnell etwas Gutes tun: Das ist beim Spiel des SV Sandhausen am Freitag, 19. Oktober, möglich. Von 14.30 bis 18.30 Uhr ist der Gesellschaftsraum des Walter-Reinhard-Stadions für eine Typisierungsaktion gegen Blutkrebs geöffnet. Der Verein "blut e.V." ist Mitorganisator. Wie der SVS auf Anfrage mitteilte, zielt die Aktion nicht auf eine Spende für eine bestimmte Person - der Kontakt zu "blut e.V." sei aber bei der Suche nach einem Stammzellenspender für den Eppelheimer Robert Karch vor einigen Wochen zustande gekommen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft hatte die Hoffnung auf eine Heilung des 54-Jährigen gesteigert. Anders als damals wird nun aber kein Blut abgenommen: Am Freitag wird die "Wattestäbchen-Methode" angewendet. Jeder im Alter zwischen 17 und 45 Jahren, der gesund ist und mindestens 50 Kilogramm wiegt, kann sich als Stammzellenspender registrieren lassen. Die Profis des SVS ließen sich bereits gestern typisieren. Laut "blut e.V." erkranken jährlich rund 11.000 Menschen in Deutschland an Blutkrankheiten wie Leukämie.