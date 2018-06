Neckargemünd/Bammental/Mauer. (aham) Bei Nico Basile versagte am Mittwochabend die Kaffeemaschine - und mit seinem Problem war der Inhaber des "Eiscafé Rosé" in Bammental nicht allein. Rund eine Stunde, von 15 bis 15.50 Uhr, fiel in Teilen von Bammental, Mauer und der Neckargemünder Kernstadt sowie Kleingemünd der Strom aus.

Nach Angaben des Netzbetreibers Syna waren 6000 Haushalte - also etwa 13.000 Menschen - betroffen. In Wiesenbach war nur das Pumpwerk ohne Strom.

Obwohl die Temperaturen an der 30-Grad-Marke kratzten, sei das Eis in dieser Zeit nicht geschmolzen, berichtet Basile. Nur bei zwei Sorten wurde das Eis oben etwas weicher, das habe er dann einfach entfernt. Kritisch werde es erst ab eineinhalb, zwei Stunden, so Basile.

Daher war er froh, dass bei ihm in der Bammentaler Hauptstraße nur rund 30 Minuten lang der Strom fehlte. "Wir haben einfach die Türen zugemacht, alles abgedeckt und ganz normal weitergearbeitet", so Basile. Nur gab es für die Gäste eben keinen Kaffee und keine geschlagene Sahne.

Im Mauermer Rathaus ging die Arbeit in dieser Zeit ebenfalls weiter. Zwar funktionierten die Computer ohne Strom nicht - dafür aber das Telefon. Und das klingelte in dieser Zeit ziemlich oft, wie Rathausmitarbeiterin Hildegard Repper berichtet: "Jeder wollte wissen, was los ist."

Was los war? Wie die Syna auf RNZ-Nachfrage erklärt, hatte ein Bagger bei Bauarbeiten an den Bahngleisen zwischen Mauer und Meckesheim ein Erdkabel erwischt. Diese Beschädigung wiederum führte zu einem Kurzschluss in einer Station in Mauer - und der Strom war weg. Durch Umschaltungen in der Netzleitstelle in Pleidelsheim konnten nach und nach wieder alle Haushalte versorgt werden.

Von dem Stromausfall waren übrigens nicht nur Häuser betroffen. In Neckargemünd etwa fielen zwei Ampeln an der Kreuzung von Friedensbrücke, Bundesstraßen B37 und B45 aus. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Mannheim waren zwei Streifenwagen vor Ort. Ob die Beamten den Verkehr regeln mussten, konnte der Sprecher aber nicht sagen.