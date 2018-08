Zozan Yildiz und Pia Schadewaldt brachten verschiedene Cocktails in die Gläser. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Leimen. Streetfood: Waren das früher denn nicht einfach Imbissstände? Aurelia Gunn bot schon Anfang der 1970er beim Wochenmarkt auf dem Wilhelmsplatz in Heidelberg ungarische Spezialitäten an. Doch das wurde ihr irgendwann zu viel. Jetzt freut sie sich, dass Tochter Andrea und Schwiegersohn Norbert das Straßengeschäft mit viel Liebe wieder aufgenommen haben. Die beiden Walldorfer waren beim ersten Streetfood-Festival in Leimen dabei. Auf dem Georgi-Platz warteten von Freitag bis Sonntag 13 verschiedene Möglichkeiten zum Schlemmen - und der Großteil des Publikums war vom Angebot begeistert.

Norbert und Andrea Gunn hatten beispielsweise Langos-Burger im Angebot. Der "Prototyp" war auf einem Drehteller auf der Theke platziert und soll dem Publikum Appetit machen. Was die "Konkurrenz" ringsum angeht, so erklärte Andrea: "Wir kennen uns von anderen Streetfood-Festivals, konkurrieren nicht miteinander, sondern ergänzen uns und sind inzwischen gut befreundet."

Jessica Naumov und Jana Tinkov probierten einen Burger von Benjamin Mühlhofer. Foto: Katzenberger-Ruf

Zu den ersten Gästen gehörte Jessica Naumov. Die 19-Jährige ist Mitglied im Jugendgemeinderat und kam mit ihrer Freundin Jana Tinkov auf den Platz. Zunächst ließen sich die beiden jungen Frauen den "Frankfooder" schmecken.

"Super-genial" findet Thomas aus Leimen das Festival, bei dem am spätereren Abend auch die Musik eine Rolle spielen wird. Zusammen mit Ehefrau Monika und Sohn Harro will er möglichst viel ausprobieren.

Norbert und Andrea Gunn vereinen ungarisches Langos und Hamburger zum Langos-Burger. Foto: Katzenberger-Ruf

Möglichkeiten gab es zu Hauf. Etwa am Wagen von Benjamin Mühlhofer. Er hatte vor etwa anderthalb Jahren die Idee, mit einem "Burger Truck" durch die Lande zu ziehen, obwohl er seine Ausbildung in einem Restaurant mit Michelin-Stern machte. Deshalb ist für ihn Qualität und Regionalität auch beim "Streetfood" ganz wichtig. Daniel und Adrienne aus Weinheim haben sich derweil auf den Baumstriezel spezialisiert, eine süße Spezialität aus Ungarn. Wie viele Anbieter beim ersten Streetfood-Festival in Leimen sind sie weniger als zwei Jahre im Geschäft.

Auf dem Georgi-Marktplatz im Herzen Leimens machte an drei Tagen das durch die Region tourende Streetfood-Festival Station. Foto: Katzenberger-Ruf

Mit einem Eiswagen, an dem sie vor allem Cocktails ausschenken, sind die Studentinnen Zozan Yildiz und Pia Schadewaldt vor Ort. Den Wagen haben sie für ein paar Tausend Euro gekauft, obwohl sie sich das kaum leisten konnten. Als Barkeeperinnen jobbten die beiden früher im Gutshof Ladenburg, jetzt sind sie an Wochenenden auf Märkten unterwegs oder auf Anfrage auch bei privaten Feiern.

Daniel und Adrienne aus Weinheim haben sich auf ungarische Baumstriezel spezialisiert. Foto: Katzenberger-Ruf

Gerd-Peter Gramlich von "Leimen aktiv" als Initiative des Bundes der Selbstständigen findet: "Von so einer Aktion profitieren auch die Geschäfte rund um den Georgi-Markt." Nebenbei erzählt er, dass er selbst als Hobby-Koch mindestens drei bis vier Mal die Woche am Herd steht. Eines seiner Lieblingsgerichte: Sauerbraten.

Gerd-Peter Gramlich (v.r.) und Frank Timmers von der Stadt stießen mit dem Veranstalter an. Foto: Katzenberger-Ruf

Doch es gab auch nicht ganz so begeisterte Streetfood-Festival-Besucher: Siegbert Körper kämpfte mit dem Rindfleisch-Spieß. Der war seinen Worten nach nämlich "so zäh wie Juchtenleder". "Nimm lieber Schwein oder Pute", empfahl er einem Freund. Doch wegen eines zähen Fleischspießes sollte das erste und gleich dreitägige "Streetfood-Festival" in Leimen nicht schlecht geredet werden.