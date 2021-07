Neckargemünd. (nah) Relativ schnell spielte sich am Freitag um 7 Uhr der Umstieg der Fahrgäste von Zug auf Bus und von Bus auf Zug am Neckargemünder Bahnhof ein. Chaotische Zustände blieben aus und auch das Fahrgastaufkommen vor Schul- und Arbeitsbeginn war mit den eingesetzten Bussen gut abgedeckt. Dreimonatige Gleisarbeiten zwischen Neckargemünd und Eberbach im Bereich der Brücke in Hirschhorn und für Arbeiten im Gleisbett zwischen Neckargemünd und Zwingenberg sind der Grund für die Vollsperrung der Bahnstrecke. Bis zum 8. Oktober fahren Busse statt Bahnen. Außerdem werden in dieser Zeit Felssicherungen zwischen Hirschhorn und Eberbach vorgenommen. Dadurch können die S-Bahn-Linien S1 und S2 diesen Teil der Strecke nicht befahren und enden in Neckargemünd beziehungsweise in Eberbach.

Auch wenn dem einen oder anderen Reisenden eine Erklärung fehlte und Unsicherheit bestand, wo denn nun die Busse in Richtung Neckartal abfahren, so konnte man sich gestern bei den Busfahrern schnell durchfragen – die zeigten sich ganz gut informiert. Dennoch sorgte die Ankunft der am Morgen pro Fahrt eingesetzten zwei Gelenkbusse, die gut gefüllt waren, für mehr Busverkehr vor dem Bahnhof. Die Gelenkbusse sollten den Platz zwar nur zum Wenden nutzen, aber vor dem Bahnhof auf die nächste Abfahrt wartende Busse der regulären Buslinien stellten kurzzeitig schon einmal ein Hindernis dar. Wenn sich dann noch ein Auto dazwischen verirrte, wurde der Busfahrer an seinem Fenster laut: "Fahren Sie doch einfach weg!", rief er dem Fahrer eines hinter einem Bus stehenden Autos zu.

"Wo fahren denn die Busse nach Neckarsteinach ab?", fragten zwei junge Fahrgäste, die dort zur Schule wollten. Sie waren aus Waldwimmersbach mit dem Bus gekommen und wären eigentlich in die S1 Richtung Osterburken gestiegen. Die verharrte aber auf Gleis 2, das sie zu Ankunft in Neckargemünd und zur Abfahrt nach Heidelberg nutzte. Auf der Straßenseite gegenüber des Bahnhofs beim Rathaus der Stadt am Neckar wurde die Haltestelle für den Schienenersatzverkehr eingerichtet – hier konnten zwei Gelenkbusse hintereinander gut parken.

Als noch ein dritter Bus vor dem Bahnhof hielt, der ebenfalls die Strecke ins Neckartal befuhr, wurde es eng. Es war ein bequemer Reisebus der Hacker-Touristik, die ebenfalls im Einsatz ist.

Ganz pünktlich rollten die von Heidelberg kommenden S-Bahnen nicht in den Neckargemünder Bahnhof. Darüber ärgerte sich junge Frau, die den Anschlussbus der Linie 35 in Richtung SRH Neckargemünd verpasst hatte und nun die über zwei Kilometer lange Strecke zu Fuß bewältigen musste. Ein Busfahrer hätte sich wenigstens für die ersten Tage Personal gewünscht, um die Fahrgäste einzuweisen. So mussten die Busfahrer weiterhelfen. Die Schüler des Max-Born-Gymnasiums aus dem Steinach- und Neckartal, die ansonsten mit der S 1 beim Altstadtbahnhof ankommen, fuhren nicht mit den Bussen zum Bahnhof. Sie konnten stattdessen beim einzigen Zwischenhalt am Altstadtbahnhof aussteigen oder auf die Buslinie 735 mit Ausstieg in Kleingemünd am Schwimmbad ausweichen.