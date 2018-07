Auch in Neckargemünd wurden zwei Messröhrchen - sogenannte Passivsammler - an Schildern angebracht, mit denen die Belastung mit Stickstoffdioxid gemessen wurde. Foto: privat

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Mario Finger hat die Nase voll: "Wenn ich länger in der Neckargemünder Altstadt bin, bekomme ich Husten", sagt der Lobenfelder. Daran sind die Abgase der vielen Autos schuld, meint der 60-Jährige, der vor anderthalb Jahren die "Bürgerinitiative Altstadt Neckargemünd" (Bian) ins Leben gerufen hat.

Um diese ist es zwar zuletzt immer ruhiger geworden, doch jetzt macht sie wieder auf sich aufmerksam: Denn Mario Finger hat an der Aktion "Abgasalarm" der Deutschen Umwelthilfe (DUH) teilgenommen und in Neckargemünd einen Monat lang die Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) gemessen. Droht also bald auch in Neckargemünd - so wie nun in Stuttgart - ein Fahrverbot für alte Diesel-Autos? Oder wird eine Umweltzone eingerichtet?

Stickstoffdioxid gelangt vor allem durch Abgase aus Dieselmotoren in die Luft. Die Hauptquelle für das Gas NO2 - so die chemische Formel - ist der Straßenverkehr. Wenn Menschen langfristig viel Stickstoffdioxid ausgesetzt sind, haben sie ein erhöhtes Risiko für Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen. In der EU gelten zwei Grenzwerte für NO2: ein Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter und ein Ein-Stunden-Mittelwert, ein sogenannter Kurzzeitwert, von 200 Mikrogramm. Dieser darf pro Jahr nur 18 Mal überschritten werden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kämpft für eine geringere Luftverschmutzung und setzt sich für eine Absenkung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid von 40 auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ein. Denn bereits diese Menge soll laut DUH langfristig "gesundheitsrelevante Wirkungen" haben. Bereits zwischen Februar und März hatten Freiwillige für die DUH unter dem Motto "Abgasalarm - decke auf, wo Atmen krank macht" in 559 deutschen Städten sogenannte Passivsammler aufgehängt - abseits der behördlichen Messstationen, aber an verkehrsreichen Straßen. Wie auch nun bei der zweiten Runde zwischen Juni und Juli wurden zwei Messröhrchen verwendet, deren Ergebnisse gemittelt wurden. So sollten Fehlmessungen ausgeschlossen werden. Spitzenreiter bei der Stickstoffdixiod-Belastung in Baden-Württemberg war Stuttgart mit 82 Mikrogramm pro Kubikmeter. In Heidelberg wurden 55 Mikrogramm gemessen, in Mannheim 54,9 und in Wiesloch 63,4. Besser waren die Werte in Leimen mit 29,3 und Sandhausen mit 21 Mikrogramm pro Kubikmeter. cm

So weit ist es (noch) nicht. Denn noch liegen die Messergebnisse nicht vor. Die Messaktion, die in insgesamt 583 deutschen Städten stattfand, ging nämlich gerade erst zu Ende. Bereits Anfang des Jahres hatte Mario Finger für die erste Messaktion der DUH die Stadt Neckargemünd vorgeschlagen, bei der zweiten Runde wurde sein Vorschlag berücksichtig: Am 1. Juni brachte Finger zwei etwa zehn Zentimeter lange Röhrchen - sogenannte Passivsammler - an zwei verschiedenen Orten in der Altstadt nach Anleitung der DUH an: eines beim Stadttor und ein anderes bei der großen Kreuzung an der Friedensbrücke.

Genau einen Monat später nahm er sie wieder ab und schickte sie zurück. Wie DUH-Sprecherin Andrea Kuper auf RNZ-Anfrage sagte, werden die Röhrchen nun in einem Labor in der Schweiz ausgewertet. Die Ergebnisse sollen Ende Juli vorliegen und bekanntgegeben werden.

Und dann? Die Messaktion der DUH ersetzt keine offizielle Messung der Behörden. Zuständig für die "Überwachung der Luftqualität" ist in Baden-Württemberg die "Landesanstalt für Umwelt", die Messungen nach detaillierten Vorgaben vornimmt.

Diese ermittelt grundsätzlich einen Jahresmittelwert. Kurzfristige und punktuelle Messungen - also auch jene der DUH - seien "in ihrer Aussagekraft begrenzt", betont Uwe Herzel als Sprecher des Karlsruher Regierungspräsidiums auf RNZ-Anfrage.

Mario Finger von der "Bian" mit den Röhrchen. Foto: Alex

Im Regierungsbezirk Karlsruhe ist der Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft unter anderem in Mannheim überschritten. Alle anderen gesetzlichen Grenzwerte, insbesondere auch der für Feinstaub, seien jedoch eingehalten.

Wegen der Grenzwertüberschreitung betreibt das Regierungspräsidium Karlsruhe in diesen Städten die sogenannte Luftreinhalteplanung, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Fahrverbote oder andere Verkehrsbeschränkungen seien nur in Städten und Gemeinden zulässig, in denen Grenzwerte überschritten werden, so Herzel.

Dicke Luft in Neckargemünd? Bei der Stadt reagiert man "irritiert" auf die Messaktion: "Wir wussten davon überhaupt nichts und finden die Aktion merkwürdig", sagte Stadtsprecherin Petra Polte gegenüber der RNZ. Die Ergebnisse seien "zweifelhaft". Die Stadt sei jedoch ohnehin nicht der richtige Ansprechpartner, weil sie für Schadstoffmessungen nicht zuständig sei.

Auch wenn das erklärte Ziel der Stadt eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs sei, habe man kein Interesse daran, solche Untersuchungen anzustrengen, so Polte. Bürgermeister Frank Volk hatte zuletzt immer wieder an die Vernunft der Autofahrer appelliert, nicht unnötigerweise durch die Altstadt zu fahren, sondern den Hollmuth-Tunnel als Umgehung zu nutzen.

Sollte die DUH-Messung hohe Werte ergeben, werde man auf jeden Fall im Gemeinderat darüber sprechen, so Polte. Die Stadt tue jedoch schon einiges für die Reduzierung des Schadstoffausstoßes, indem sie die Elektromobilität, zum Beispiel mit Ladesäulen, und den Radverkehr fördere.

Mario Finger ist dies jedoch nicht genug: "Der Verkehr in der Altstadt nimmt stetig zu", meint der gebürtige Neckargemünder. "Der Durchgangsverkehr muss endlich raus in den Tunnel."

Finger hofft, dass er mit den Messergebnissen endlich etwas in der Hand hat. Denn bisher blieb das Engagement der Bian weitgehend wirkungslos: "Ohne Fakten kommen wir nicht weiter." Finger kann sich sogar vorstellen, privat noch weitere Messungen durchzuführen.