Für eine letzte Ruhestätte auf dem Eppelheimer Friedhof muss künftig deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden. Foto: Geschwill

Von Anja Hammer

Eppelheim. Eppelheim fängt das Sparen an - und zwar beim Tod. Im alten Jahr 2017 beispielsweise trug die Stadt nämlich knapp 73 Prozent der Kosten, die bei Bestattungen anfallen. Das wird sich ändern: Mit fast einstimmigem Beschluss hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Bestattungsgebühren zu erhöhen. Diese sollen künftig durchschnittlich 60 Prozent der Kosten decken, damit an der Stadt nur noch 40 Prozent hängen bleiben.

Dazu muss man wissen: Eppelheim ist hoch verschuldet. Mit rund 30 Millionen Euro ist die Stadt in den Miesen, allein für Zins und Tilgung gehen jedes Jahr 2,8 Millionen Euro drauf. Daher will die Stadt sparen - nicht zuletzt, weil das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bei der Genehmigung des Haushalts bereits im Frühjahr 2017 ein Haushaltskonsolidierungskonzept verlangt hatte. Eine sogenannte Haushaltsstrukturkommission hat daher - im Geheimen - Ideen erarbeitet, wie sich das Loch in den Kassen stopfen lässt.

Fraktionen sind die für Erhöhung der Friedhofsgebühren - Einem Stadtrat ging Steigerung nicht weit genug Eppelheim. (aham) Eine allzu große Debatte um die Erhöhung der Bestattungsgebühren gab es nicht. Den Gemeinderäten ist die schlechte Finanzlage der Stadt bewusst. Und aus diesem Grund stimmte Rolf Bertsch als einziger gegen den Kostendeckungsgrad von 60 Prozent: "Das ist zu kurz gedacht", sagte der CDU-Rat. Er brachte daher einen eigenen Vorschlag zur Abstimmung: die Bestattungsgebühren so zu erhöhen, dass sie 75 Prozent der Kosten decken. Der einzige, der ihm jedoch zustimmte, war Sebastian Unglaube (Grüne). Zwar sei es durchaus möglich, sämtliche Kosten auf die Bürger abzuwälzen, hielt CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth fest. Auch wenn dies für den Haushalt am besten wäre, so wäre dies dennoch eine unverhältnismäßige Erhöhung. Außerdem: "Friedhöfe dienen der Allgemeinheit", so Orth. Die Anlagen hätten einen parkähnlichen Charakter, daher sei es zu rechtfertigen, wenn die Allgemeinheit - und damit die Stadt - 40 Prozent der Kosten trage. Dies sah SPD-Fraktionssprecherin Renate Schmidt genauso. Christa Balling-Gündling (Grüne) hob hervor, dass man bei der Berechnung der Gebühren auch die Preise der Umlandgemeinden angeschaut habe. "Ein Vergleich hat schnell gezeigt, dass Eppelheim in fast allen Bereichen die günstigsten Bestattungsgebühren hat", so Balling-Gündling. Das sei zwar für die Betroffenen "nur ein kleines Trostpflaster, doch angesichts der leeren Kassen sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende zur Erhöhung: "Es muss leider sein." Auch Bernd Binsch (EL/FDP) sah keinen Weg daran vorbeiführen.

Eine davon ist, wie sich in der Gemeinderatssitzung offenbarte, eine Änderung der Friedhofssatzung und eine damit einhergehende Änderung der Bestattungsgebühren. Denn nach den Aussagen einiger Räte ist allein in den vergangenen vier Jahren mit dem Friedhof ein 1,1-Millionen-Euro-Grab für die städtischen Finanzen entstanden. Die Kommunalberatungsgesellschaft "Allevo" aus Heilbronn wurde beauftragt, eine Gebührenkalkulation zu erstellen. Diese wurde schon im November im Technischen Ausschuss vorgestellt. Dabei sprach sich das Gremium dafür aus, den Kostendeckungsgrad von bislang 27 auf 60 Prozent anzuheben.

Doch was gut für die kommunale Kasse ist, wird die Bürger nicht unbedingt freuen. Ein Beispiel: Erika Mustermann ist 76 Jahre alt und mit Max Mustermann verheiratet. Ihren Kindern sagt sie, dass sie später einmal - mit ihrem Mann - in einem Doppelgrab beigesetzt werden möchte. Als sie stirbt, erfüllen die Angehörigen ihr den Wunsch - und erhalten nach der Beerdigungsfeier von der Stadt eine Rechnung über 4569 Euro. Wäre Erika Mustermann hingegen schon verstorben, als noch die bisher gültige Friedhofssatzung aus dem Jahr 2011 bestand, hätten ihre Angehörigen für Verwaltungsgebühren, Bestattung, Doppelgrab und Nutzung der Aussegnungshalle nur 1597 Euro zahlen müssen.

Solche Preissteigerungen für Bürger ziehen sich durch das gesamte Gebührenverzeichnis der neuen Friedhofsatzung: Die Beisetzung von Aschen kostet künftig 313 statt 153 Euro; der Preis für ein Reihengrab steigt von 316 auf 1530 Euro, bei einem anonymen Urnengrab sind es 895 statt 350 Euro; für ein einzelnes Wahlgrab sind 1891 statt bislang 580 Euro zu berappen. Gleich bleibt hingegen der Zuschlag für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: Hier werden weiterhin 25 Prozent auf die Bestattungs- beziehungsweise Beisetzungsgebühren aufgeschlagen. Was künftig nicht mehr möglich ist: eine Urne oder Gebeine in ein bestehendes Wahlgrab zuzubetten. Ebenso wenig kann eine Trauerfeier ohne gleichzeitige Bestattung stattfinden.