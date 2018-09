Aus dem Stand springt Noah Christen so weit es geht in die Sandgrube. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Wer das Deutsche Sportabzeichen ablegt, stellt seine Fitness und sportliche Vielseitigkeit unter Beweis. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können an diesem Leistungsnachweis jährlich teilnehmen. Getestet werden die Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.

Aus jeder dieser Disziplingruppen muss aus dem Leistungskatalog eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden. Wer am Deutschen Sportabzeichen teilnimmt und dafür trainiert, dem hilft der Fitnesstest, seine körperliche Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter zu erhalten.

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und kann von Kindern ab sechs Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen erworben werden. Das Leistungsabzeichen wird für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen und ist praktisch ein Fitnesstest für Jedermann. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen kann man seine sportliche Herausforderung wählen und dafür trainieren. Die Palette der Sportarten, in denen die Prüfungen abgelegt werden können, umfasst Leichtathletik, Schwimmen, Geräteturnen und Radfahren. Die differenzierten Leistungsanforderungen in den jeweiligen Sportarten, die Männer und Frauen, sowie Kinder und Jugendliche entsprechend ihres Alters erbringen müssen, kann man im Internet im Leistungskatalog unter der Adresse www.deutsches-sportabzeichen.de genau nachlesen. Das Sportabzeichen gibt es in drei Leistungsstufen: Gold, Silber und Bronze. Der Nachweis der Schwimmfertigkeit ist notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. Pro Kalenderjahr kann der sportliche Leistungsnachweis einmal erworben und beurkundet werden. Auch Menschen mit Behinderung können das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Für sie gibt es im Internet unter der Adresse www. deutsches-sportabzeichen.de/inklusion spezielle vom Deutschen Behindertensportverband erarbeitete Leistungsanforderungen. (sg)

Die Leichtathletikdisziplinen für das Deutsche Sportabzeichen werden seit vielen Jahren auf dem Sportgelände des Turnvereins Eppelheim (TVE) abgenommen. Der Verein bietet über das Jahr verteilt mehrere Termine an. Die RNZ war bei einer Abnahme vor Ort und sprach mit den Teilnehmern über ihre Motivation. "Ich mache mit, weil es mir Spaß macht", erfuhr man von Uschi Weinert. "Ich bin aber vor jeder Sportabzeichen-Abnahme immer etwas aufgeregt", gesteht die 62-jährige Pfarramtssekretärin.

"Das legt sich immer erst, wenn ich die erste Disziplin absolviert habe", erklärt die sportliche Eppelheimerin. Sie hält sich mit Joggen, Walken und Radfahren fit und brauchte für ihr 29. Sportabzeichen keine besondere Vorbereitung. Ihr Ansporn: "Ich will unbedingt noch das 30. Sportabzeichen machen, weil man dann vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur Verleihung nach Stuttgart eingeladen wird", verrät Weinert.

Mit vollem Einsatz schleudert Bruno Schmalbach den Medizinball. Foto: Geschwill

Zum zweiten Mal stellte sich Bruno Schmalbach den Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen. "Ich habe mir für meinen Ruhestand vorgenommen, mich sportlich mehr zu betätigen", erfährt man von ihm. Der 69-jährige Diplom-Ingenieur hatte vor einigen Jahren beim TVE zuerst einen Lauf-Kurs besucht, dann beim wöchentlichen Training der Sportabzeichen-Gruppe reingeschnuppert und Gefallen daran gefunden.

"Die zu erbringende sportliche Leistung und die gute Kameradschaft in der Gruppe sind für mich zwei gute Anreize dabeizubleiben", erzählt Schmalbach. "Letztes Jahr habe ich auf Anhieb das goldene Sportabzeichen geschafft. Das will ich die nächsten Jahre unbedingt verteidigen", betont der Eppelheimer.

Uschi Weinert macht sich zum 50-Meter-Sprint bereit. Foto: Geschwill

Mit Sascha und Noah Christen legten Vater und Sohn das Deutsche Sportabzeichen ab. Der 37-jährige Ingenieur ist lauf- und radsportbegeistert. Nach einigen Jahren Sportabzeichen-Pause suchte der Plankstädter jetzt zusammen mit seinem Sohn die sportliche Herausforderung. "Ich schätze das Gesamtpaket beim Sportabzeichen und die Vielseitigkeit.

Und besonders schön finde ich es, dass ich an diesem Wettbewerb zusammen mit meinem Sohn teilnehmen kann", erklärt Sascha Christen. Der siebenjährige Noah liebt Leichtathletik und hat schon etliche Wettkämpfe und Kreismeistertitel gewonnen. Am Deutschen Sportabzeichen nahm er zum ersten Mal teil und war daher ein wenig aufgeregt. "Ich finde es toll, mich zu bewegen und ich gewinne gerne", so seine Teilnahmemotivation.

Die Kampfrichter geben die gestoppten Zeiten durch. Foto: Geschwill

Einen gesunden Ehrgeiz legten an diesem Abend auf dem TVE Sportgelände alle Sportabzeichen-Teilnehmer an den Tag - egal ob Kind oder Senior. Im Jahr 2010 gründete der Turnverein eine Sportabzeichen-Gruppe und bietet seither ein entsprechendes Training an, an dem jeder Interessierte teilnehmen kann. 2013 übernahm der stellvertretende Vereinsvorsitzende Andreas Walter die Stützpunktleitung und führt seither auch bei der Sportabzeichen-Abnahme Regie. Sieben Kampfrichter waren zusammen mit ihm im Einsatz.

"Wir hatten heute eine gelungene Sportabzeichen-Abnahme mit 29 Teilnehmern und konnten dank unseres guten Zeitplans die Abnahme von insgesamt 15 Disziplinen schon nach rund zwei Stunden beenden", freute sich der Stützpunktleiter. "Das war von allen eine wirklich tolle Leistung", lobte er.

Info: Die nächste Sportabzeichen-Abnahme findet am Montag, 24. September, ab 17.45 Uhr auf dem TVE-Sportgelände statt. Die Abnahme der Disziplinen Walking, Schwimmen, Radfahren und Geräteturnen erfolgt gesondert.