Von Benjamin Miltner

Bammental. Nein, mit so viel Gegenwind hatte Bürgermeister Holger Karl nicht gerechnet. Nicht bei diesem Thema. Die Neugestaltung des Spielplatzes an der Schwimmbadstraße/Friedhofstraße schien eine sichere Sache. Nun wurde die Entscheidung dazu im Gemeinderat aber vertagt und wurden der Gemeindeverwaltung noch einmal Hausaufgaben mitgegeben.

Im Vorfeld der Sitzung schien die Zustimmung des Gremiums eher Formsache zu sein. Denn die Grundsatzentscheidung, alle Spielplätze der Gemeinde zu renovieren, steht. Der Bedarf ist da, der Wille und Zeitplan auch. Für dieses Jahr war eben der Spielplatz an der Schwimmbadstraße dran.

Hintergrund Die wichtigsten Stimmen der Ratsdebatte Die einen warnten vor unnötigen Investitionen - die anderen vor verpassten Gelegenheiten. Rüdiger Heigl (SPD) warnte davor, dass viele Eltern einen Wunsch nach einem Spielplatz im "Mini-alla-Hopp-Format" hätten. Den Bedenken der Anwohner bezüglich steigenden Lärms durch die Sanierung entgegnete er: "Egal, [+] Lesen Sie mehr Die wichtigsten Stimmen der Ratsdebatte Die einen warnten vor unnötigen Investitionen - die anderen vor verpassten Gelegenheiten. Rüdiger Heigl (SPD) warnte davor, dass viele Eltern einen Wunsch nach einem Spielplatz im "Mini-alla-Hopp-Format" hätten. Den Bedenken der Anwohner bezüglich steigenden Lärms durch die Sanierung entgegnete er: "Egal, wie wir den Spielplatz genau gestalten. Die älteren Jugendlichen werden davon unabhängig kommen, weil sie nicht wissen, wo sie sonst hin sollen." Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) enttäuschte die Diskussion. "Wir betreiben hier Aufwand ohne Ende, laden Eltern und Kinder ein - und jetzt geht das Ganze wieder rückwärts", meinte er. Ohlheiser plädierte dafür, die finanziellen Möglichkeiten, die für den Aufgang und die Geräte des Spielplatzes vorhanden sind, auch zu nutzen. Albrecht Schütte (CDU/BV) widersprach seinem Fraktionskollegen. "Ich wehre mich dagegen, neue Geräte zu kaufen, nur weil Geld dafür im Haushalt steht." Er war vielmehr der Meinung, den Spielplatz möglichst naturnah zu gestalten und davon überzeugt, mit ganz wenigen Dingen eine gute Lösung zu erreichen. Peter Dunkl (Grüne) schlug in eine ähnliche Kerbe. Er sah die "einmalige Gelegenheit, den Spielplatz maximal naturnah zu gestalten." Stattdessen habe er den Eindruck, dass eher der Leitgedanke herrsche: Es gibt jede Menge Zuschüsse, also könne man auch einen Haufen an Dingen anschaffen. Seine klare Aussage dazu: "Das finde ich falsch." Anette Rehfuss (Grüne) forderte weniger gekaufte Geräte und mehr Selbstgemachtes aus Holz. Statt den Hang komplett neu zu gestalten, rät sie zu einer Rodung und dauerhaften Pflege der Gebiete, die zurzeit noch von Brennnesseln und Brombeeren übervölkert sind. Rainer Stetzelberger (CDU/BV) sah in einer naturnahen Gestaltung des Hanges vor allem mittelfristig Vorteile. "Eine natürliche Lösung aus Holz würde uns lange erhalten bleiben, wäre größtenteils wartungsfrei und entlastet uns auf Dauer gesehen." Wolfgang Ziegler (Pro Bammental) bat die Verwaltung darum, nochmals zwei neue Entwürfe des Spielplatzes vorzubereiten - mit und ohne künstlich angelegten Aufstieg. "Den Rest haben die Kinder entschieden, das passt doch." (bmi)

[-] Weniger anzeigen

Es fand ein Beteiligungsprozess statt. Bei dem waren zunächst die Kinder an Schulen und Kindergärten befragt worden. Danach gab es vor Ort eine Spielplatzparty, in der nochmals verschiedene Varianten vorgestellt wurden. Ganz so, wie im vorherigen Jahr beim Spielplatz am Dammweg, wo alle mit dem Ergebnis rundum glücklich sind.

Zudem gibt es in der Schwimmbadstraße noch den Riesenvorteil, dass der dortige Spielplatz im Sanierungsgebiet Schwimmbadviertel liegt. Das bedeutet: Das Land fördert hier großzügig, übernähme 60 Prozent der Kosten des für rund 77.000 Euro geplanten Projekts.

Kurzum: beste Voraussetzungen also für eine breite Mehrheit. Eigentlich. Denn der Gemeinderat wurde nicht so recht glücklich mit dem Modell, das ihm präsentiert wurde. Es entwickelte sich eine intensive Diskussion. Der Spielplatz lässt sich grob in zwei Teile gliedern. Da ist zunächst einmal der flache Bereich an der Friedhofstraße. Dort soll unter anderem das Bachbett erweitert werden, zwei Übergänge und weitere Spielmöglichkeiten am Wasser entstehen. "Alles aus Holz und möglichst naturnah", betonte Holger Karl. Dies alles war für die Räte noch eine runde Sache.

Wäre da nicht der zweite Teil: der Bereich am Hang. "Es war ein großer Wunsch der Kinder, diese Fläche mit einzubeziehen", so Karl. Also wurde eine Kletterwand aus Sandstein geplant, ein aufwendiger Aufgang und eine Rutsche. Und genau hier hing sich die Debatte auf.

Zu viele Geräte. Zu wenig Nachhaltigkeit. Zu wenig Natur. Zu viel Neues. Zu viel Aussortiertes, aber eigentlich noch Funktionierendes. Zu viel Denken à la "Wir kriegen hohe Zuschüsse, also müssen wir diese auch ausnutzen". All dies kritisierten die Gemeinderäte an der Planung. Auf das Fehlen einer Sitzmöglichkeit und eines Zaunes wiesen die Bürgervertreter ebenso hin wie in der Sitzung anwesende Anwohner auf ihre Befürchtung, zukünftig noch mehr Lärmbelästigung ausgesetzt zu sein.

Das war zu viel für Holger Karl. Der Rathauschef fühlte sich missverstanden, angegriffen und schaltete in den Verteidigungsmodus. "Das geht hier in eine falsche Richtung", wehrte er sich. Die Kinder wären maßgeblich beteiligt gewesen, entgegnete er kritischen Stimmen zur Entscheidungsfindung. Die Gedanken in Richtung mehr Natürlichkeit seien zwar alle super. "Aber wir sind diejenigen, die die Sicherheit der Spielgeräte und des Drumherums gewährleisten müssen", so der Bürgermeister.

Am Ende einer langen Debatte fand folgende Auffassung Konsens: Mit der Planung für den unteren Teil des Spielplatzes sind alle zufrieden, für den Hangbereich gibt es dagegen noch klares Verbesserungspotenzial.

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag des Bürgermeisters, die Abstimmung aufzuschieben und nicht etwa die Arbeiten für den unteren Teil des Spielplatzes - diese sind separat ausgeschrieben - bereits zu vergeben. "Da sind zu viele Parameter offen. Ich plädiere dafür, das Ganze als Gesamtkonzept zu vertagen", bat Karl. Zumindest dieser Wunsch wurde ihm dann doch noch erfüllt.