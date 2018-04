In Wilhelmsfeld wird bald auch in der Ortsdurchfahrt gebuddelt und geschaufelt. Foto: Alex

Wilhelmsfeld. (aham) Und wieder eine Baustelle mehr in der Region. Dieses Mal sind die Anwohner der Johann-Wilhelm-Straße betroffen und alle, die durch Wilhelmsfeld müssen. Ab Montag, 9. April, sind verschiedene Abschnitte der Ortsdurchfahrt in den nächsten zwei Monaten voll gesperrt. Wie das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe mitteilt, wird in dieser Zeit die Fahrbahndecke erneuert. Dabei handelt es sich um Arbeiten im Zuge der L 536-Erneuerung.

Am Montag geht es zwischen dem Einmündungsbereich der Richard-Wagner-Straße und der Kirchstraße los. Direkt nach diesem rund 500 Meter langen Abschnitt rücken die Arbeiter und ihre Maschinen in den Bereich zwischen Kirchstraße und Silbergasse vor.

Glück im Unglück für die Autofahrer: Allzuweite Umwege bleiben ihnen in dieser Zeit erspart. Sie werden innerörtlich umgeleitet. Und zwar geht es über den Talweg, die José-Rizal-Straße und die Silbergasse um die Baustelle herum. Oder eben umgekehrt. Damit der Verkehr fließen kann, gilt in dieser Zeit auf den Umleitungsstrecken und der Kirchstraße ein Halteverbot.

Wenn die beiden Abschnitte abgeschlossen sind, geht die Fahrbahnerneuerung im Unterdorf weiter und dauert rund drei Wochen. Zum Schluss ist die L 536 zwischen Silbergasse und Altenbacher Straße an der Reihe.