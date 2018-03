Von Marika Gutschik-Schilling

Spechbach. Hinter vorgehaltener Hand nennt man das Gebäude in der Schindersklinge "Schimmelburg". Und auch von außen ist es wahrhaftig kein schöner Anblick mehr. Doch in naher Zukunft soll hier Wohnraum für intensivpflegebedürftige Menschen geschaffen werden. Investoren und Betreiber sowie Architekt und Planer haben ihr Vorhaben im Gemeinderat vorgestellt.

Karlheinz Rubin, Geschäftsführer der MKRU Beteiligungs GmbH aus Herrenberg, Heiko Fleisch von der IAW Immobiliengesellschaft für alternative Wohnformen mbH, ebenfalls aus Herrenberg, und Architekt Stefan Glup vom Büro Sternemann und Glup in Sinsheim, gaben Einblick in ihre Pläne.

IAW betreibt bereits fünf Wohngemeinschaften mit intensivpflegebedürftigen Patienten in Heidenheim, Herrenberg, Göppingen, Krauchenwies und Backnang. Nun wollen sie im Rhein-Neckar-Kreis Fuß fassen. Mit dem WTPG (Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz) wurde in Baden-Württemberg am 1. Juni 2014 der gesetzliche Rahmen geschaffen, um diese Art der Wohnform anbieten zu können.

Der Wunsch vieler Menschen nach einem möglichst selbstbestimmten Leben hat die Entstehung alternativer Wohnformen begünstigt. Bewohner und deren Angehörige sollen ein hohes Maß an Wohn- und Lebensqualität und vor allem bezahlbaren Wohnraum vorfinden und ein gemeinschaftliches Leben genießen dürfen, betonte Fleisch.

Die Nähe zu den Kliniken in Heidelberg, Schwetzingen und Sinsheim, aber auch die landschaftlich beschauliche Lage am Ortsrand sind für Bürgermeister Guntram Zimmermann wichtige Argumente, das Projekt mit den Investoren und Betreibern durchzuführen. Er hat sich von der professionellen Organisation vorab schon persönlich bei einem Vor-Ort-Besuch einer Einrichtung überzeugen können. Ein Zeitplan für das gesamte Vorhaben inklusive einem Plan für die Erschließung existiert auf dem Papier. Für den Anfang fasste der Gemeinderat einstimmig den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Weitere Beschlüsse werden in den nächsten Sitzungen gefasst und eine Bürgerinformation wird folgen, wie Zimmermann erläuterte. Der Bedarf dieser Einrichtungen ist gegeben und so sollen in Spechbach Plätze für zwei Patientenwohngemeinschaften und Mitarbeiterwohnungen für das Pflegepersonal entstehen.

Ein Netzwerk aus Physiotherapeuten, Ergotherapeuten Logopäden und anderen Disziplinen soll das bestehende Dienstleistungsangebot ergänzen.