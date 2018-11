Spechbach. (mgs) Entgegen der Fahrtrichtung parken, sein Auto auf Gehwegen oder Bushaltebuchten abstellen, Einfahrten blockieren - das Parkverhalten in Spechbach ist für viele Bürger zu einem Ärgernis und zur Gefährdung geworden. Die Beschwerden auf dem Rathaus darüber häufen sich. Die Gemeindeverwaltung sieht Handlungsbedarf und hat mit dem Gemeinderat über Lösungen beraten.

Von guten Erfahrungen in Meckesheim mit einem Vollzugsbeamten im Dienst der Gemeinde berichtete Bürgermeister Guntram Zimmermann. Der Beamte kontrolliere den ruhenden Verkehr, ahnde falsches Parken mit Bußgeldbescheiden und sei quasi als Dienstleister auch in Eschelbronn schon tätig gewesen. Gerne würde Zimmermann Kontrollgänge des Vollzugsbeamten als Dienstleistung für Spechbach in Anspruch nehmen und eine entsprechende Anfrage an den Amtskollegen Maik Brandt in der Nachbargemeinde stellen.

"Nur wenn falsches Parken angezeigt wird und Geld kostet, bringt es eine Verbesserung", waren sich die Gemeinderäte im Prinzip einig. Aber dennoch war die Mehrheit im Rat dafür, die Bürger zu mehr Rücksichtnahme aufzufordern und ihr Parkverhalten zu überdenken. Wenn jedoch die Appelle nicht fruchten, werden auch in Spechbach Strafzettel fällig werden.