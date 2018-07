Von Christoph Moll

Neckargemünd. Walter Berroth ist nicht gerade bekannt dafür, dass er häufig verbal auf den Tisch haut. Doch unlängst wurde der SPD-Stadtrat vom Dilsberg in einer Sitzung des Gemeinderates laut: Er habe sich doch sehr über eine Anzeige für das "Sonnen-Quartier" im Kleingemünder Neubaugebiet gewundert, regte sich Berroth auf. "Die Stadt hat es als Pflegeheim genehmigt und jetzt werden dort altengerechte Wohnungen gebaut." Es seien "moderne Pflegewohngruppen" in Aussicht gestellt worden, nun würden 35 statt der angekündigten 25 Wohnungen entstehen. "Und statt vier Pflegewohngruppen sind es jetzt nur noch zwei, die sich auch noch selbst organisieren sollen", schimpfte Berroth. Und weiter: "Die Pflegekraft soll nur zu Gast sein, es gibt keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung."

Der Bauträger wolle damit wohl den Reibach machen, so der Stadtrat. Weil pflegebedürftige Einwohner laut Berroth "in der Prärie" wie in Spechbach untergebracht werden müssten, habe die Stadt für ein weiteres Pflegeheim in Neckargemünd zu sorgen. Bürgermeister Frank Volk versprach Berroth damals, dass das städtische Bauamt "rechtliche Möglichkeiten" prüfen werde.

Das Ergebnis präsentierte er nun ebenfalls im Gemeinderat: "Das Bauvorhaben entspricht den genehmigten Bauplänen sowie den Vorgaben und den Beschlüssen des Gemeinderates." Es gebe keine Möglichkeit und auch keinen Anlass, etwas zu kritisieren. Petra Groesser (Grüne) meinte, dass das Konzept der Betreuung aber nun ein anderes sei. "Die Wohngruppen hat der Gemeinderat beschlossen", sagte Volk dazu. Es sei lediglich im Innern des Gebäudes noch so "manche Wand verschoben" worden. "Aber das Konzept ist so geblieben."

Etwas Erde wurde auf dem Grundstück in der Kurpfalzstraße 24 gegenüber der altengerechten Wohnungen sowie der Kindertagesstätte und oberhalb des Rewe-Marktes angrenzend an die Autowerkstatt Gassert zwar schon bewegt, aber der Bau hat noch nicht begonnen. Dennoch sieht es so aus, als würde es hier bald losgehen. Ein Baucontainer wurde bereits aufgestellt.

Mit dem Bau der Pflegeeinrichtung würde ein jahrelanges Hin und Her enden. Letztmalig hatte sich der Gemeinderat vor einem Jahr mit dem Thema befasst, nachdem das Vorhaben mehrfach umgeplant worden war - auch weil ein Betreiber abgesprungen war. Nun setzen der Wieslocher Bauträger "Dombrowski Massivhaus" und als Betreiber die "Paritätischen Sozialdienste", die auch das Anna-Scherer-Haus in Bammental sowie das Mathilde-Vogt-Haus und die Stadtresidenz in Heidelberg führen, das Projekt um. Das ursprünglich vorgesehene Konzept einer stationären Einrichtung wurde verworfen und durch Pflegewohngruppen mit Tagespflege ersetzt.

Die Rede war damals von zwei bis vier Wohngruppen mit jeweils zwölf Bewohnern, in denen die Betreuung je nach Bedarf von Präsenzkräften sowie Angehörigen und Ehrenamtlichen übernommen wird. Geplant sind insgesamt 35 Wohneinheiten mit anderthalb bis vier Zimmern und zwei Wohngruppen. Inzwischen wird in Anzeigen damit geworben, dass die Hälfte der angebotenen Wohnungen bereits verkauft ist.