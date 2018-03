Neckargemünd. (rnz) Am kommenden Sonntag, 11. März, findet in Neckargemünd der Sommertagszug statt. Aus diesem Grund fahren die Busse der Linie 35 zwischen 13.40 Uhr und 15.30 Uhr in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Schützenhausbrücke und Neckargemünd Bildungszentrum eine Umleitung über den Hollmuthtunnel. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mit.

In Fahrtrichtung Bildungszentrum Neckargemünd entfallen die Haltestellen Hanfmarkt und Altes Rathaus. In Gegenrichtung können die Haltestellen Letzter Heller und Hanfmarkt nicht bedient werden.