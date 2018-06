Region Heidelberg. (lew/f) Der Starkregen, der den letzten Tag des alten Jahres einläutete, hielt nicht allein in Waldhilsbach die Rettungskräfte auf Trab. Auch andernorts mussten die Feuerwehren nach Mitternacht ausrücken.

In Meckesheim kam der Alarm um 3.28 Uhr. Mit Blick auf die steigenden Pegel an den Bächen rief der Hochwasserzweckverband die Feuerwehr, berichtete Kommandant Matthias Grasse. Der Grund: Wegen der Topografie gibt es in der innerörtlichen Luisenstraße eine kritische Stelle, die vom nahen Lobbach nur zu gerne überflutet wird. So war es auch: Gut und gerne zehn Meter Straße standen unter Wasser, als die Wehr eintraf. Die Feuerwehrmänner taten, was sie hier schon des Öfteren taten: Sie bauten die Spundwände aus Aluminium ein, verhinderten so Überschwemmungen und säuberten die Fahrbahn.

In Schönau und dessen Stadtteil Altneudorf rückte die Freiwillige Feuerwehr innerhalb von rund zwölf Stunden zu 15 Einsätzen aus. Los ging es laut Kommandant Hans-Peter Wey um 1.30 Uhr in der Nacht. Es sei ein Alarm eingegangen, die Steinach drohe überzulaufen und den Sportplatz in Altneudorf unter Wasser zu setzen. Dies sei aber durch das Aufschichten von Sandsäcken verhindert worden. In Altneudorf sei zudem eine Garage vor der Überflutung bewahrt worden. Weiter, so Wey, habe es mehrere Einsätze im Stadtgebiet gegeben. Wie der Kommandant berichtete, wurden unter anderem Gestrüpp und Äste aus dem Bach gezogen und an der Weinheimer Straße/ L 535 Sandsäcke aufgesetzt, da diese kurz vor der Überflutung stand. Auch mehrere Keller seien überprüft worden, ehe gegen 12.30 Uhr der letzte Einsatz endete. Wey: "Gott sei Dank hat es aufgehört zu regnen."

In Neckarsteinach, wo der Parkplatz am Neckarlauer schon vorsorglich gesperrt war, drohte die Steinach in Höhe des Bachwegs überzulaufen, sagte Wehrführer Mike Klotz. Es galt also, die Besitzer der hier geparkten Autos ausfindig zu machen. Die Halterfeststellung übernahm die Polizei, die Feuerwehr machte zusätzliche Lautsprecherdurchsagen - und die Anwohner kamen, um ihre Autos in Sicherheit zu bringen. Doch dann hörte es auf zu regnen und die Steinach blieb in ihrem Bett. Auch am gestrigen Neujahrstag war die Wehr im Wassereinsatz: Im Stadtteil Darsberg lief der Kanal wohl infolge Verstopfung über. Hier galt es, wieder eine guten Abfluss herzustellen.