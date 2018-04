Heidelberg/Meckesheim. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit nach Ömer Izci aus Meckesheim. Das gaben die Beamten in einer Pressemitteilung bekannt. Der vermisste 26-Jährige war zuletzt am vergangenen Freitag, 6. April, gegen 8.30 Uhr von einem Pfleger einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Heidelberg-Wieblingen gesehen worden. Möglicherweise fuhr er mit einer S-Bahn von der Haltestelle Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen aus in eine bislang unbekannte Richtung. Seit einem Verkehrsunfall ist der Mann gehbehindert und hinkt.

Foto: Polizeipräsidium Mannheim

Hinweise auf den Aufenthaltsort sowie die Gründe seines Verschwindens sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zum Aufenthalt des 26-Jährigen aufgenommen.

Ömer Izci ist 1,78 Meter groß, rund 60 Kilogramm schwer und schlank. Er hat kurze, braune Haare und eine Gehbehinderung. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine dunkle Winterjacke mit Fellbesatz am Kragen, eine dunkle Hose und schwarze Nike-Turnschuhe. Er hat die Schuhgröße 45, einen hinkenden Gang und trägt in der Regel eine Brille.

Bei dem jungen Mann kann nach Angaben der Beamten eine Eigengefährdung und eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden, er äußerte mehrfach Suizidgedanken.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 26-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.