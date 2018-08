Neckargemünd. (cm) Der Gemeinderat der Stadt am Neckar ist alles andere als nicht diskutierfreudig. So fetzen sich die Stadträte gerne auch mal über eine Stunde lang zu einem Thema - in aller Regel sachlich. In der jüngsten Sitzung ging es dann aber doch ganz schnell, als es um die neue Schwimmbad-Ordnung für das Kleingemünder Terrassenfreibad ging.

Dabei hatte das Thema in der vorangegangenen Sitzung für große Diskussionen gesorgt. Trotzdem - oder gerade deshalb - ging es nun ganz fix. Außerdem zeigte die Uhr im Sitzungssaal des Rathauses schon nach 23 Uhr, sodass Bürgermeister Frank Volk von einer großen Diskussion abriet. Die neue Schwimmbad-Ordnung wurde bei einer Enthaltung verabschiedet.

Vor allem den Grünen gingen die Regelungen in der vorangegangenen Sitzung zu weit. Der Tagesordnungspunkt musste ohne Beschluss in den Hauptausschuss verwiesen werden. "Die Ordnungsliebe und Regulierungswut der Verwaltung nimmt allmählich überhand", kritisierte Hermino Katzenstein und ordnete die neue Satzung in die Entwicklungen der vergangenen Monate ein - zum Beispiel mit Strafzetteln für Autofahrer, die nur ein paar Zentimeter über der Linie parken.

Katzenstein kritisierte unter anderem das Verbot für Hartplastik. So dürften Badegäste nicht einmal mehr eine Tupperdose mitbringen. Dieses Verbot wurde nun herausgenommen.

Außerdem erkannte er viele missverständliche Formulierungen, wie zum Beispiel, dass Badegäste "nur eine Badehose" tragen dürfen. Dann müssten Frauen "oben ohne" baden gehen, so Katzenstein. Bürgermeister Frank Volk wies die Kritik zurück und warf Katzenstein vor, die Verwaltung "lächerlich zu machen".

In der jüngsten Sitzung waren diese kritischen Töne dann verstummt. "Die Schwimmbad-Ordnung ist jetzt deutlich besser", meinte Hermino Katzenstein zufrieden. "Meine Anmerkungen wurden aufgenommen."

Bürgermeister Volk sagte, dass im Vergleich zum Entwurf lediglich ein Absatz noch einmal geändert wurde. Eine Anregung wollte Katzstein dann noch loswerden: An einer Stelle solle es doch heißen, dass die Benutzung von eigenen Sport- und Spielgeräten, wie zum Beispiel Schwimmflossen, "untersagt werden kann".

In der Satzung steht, dass die Benutzung vom Aufsichtspersonal "gestattet werden muss". Dies klinge nicht sehr freundlich, meinte Katzenstein. "Ich habe es befürchtet", stöhnte Volk. "Jetzt wird doch diskutiert."

Er möchte, dass alles so bleibt, machte Volk deutlich. "Wir haben uns letztes Mal lächerlich gemacht", meinte auch Jürgen Rehberger (Freie Wähler). Die Sitzung sei "peinlich" gewesen. Auf die Änderung wurde schließlich verzichtet.

Die Stadtverwaltung hatte nach der Kritik die geänderten Passagen der alten Schwimmbad-Ordnung aus dem Jahr 2009 gegenübergestellt. Tatsächlich waren die meisten umstrittenen Regelungen schon damals enthalten, es gab lediglich Ergänzungen zum Beispiel zum Naturbad.

"Der Vorwurf übermäßiger Strenge konnte als völlig haltlos entkräftet werden", hieß es dazu in den Sitzungsunterlagen. Wohl auch deshalb gab es nun keinen großen Klärungsbedarf mehr.

Nur Fachbereichsleiter Franz-Georg Scheffczyk wollte noch etwas loswerden: Er sei in der RNZ nicht korrekt zitiert worden: Er habe sich in der vergangenen Sitzung nicht über die Äußerungen mehrerer Stadträte geärgert, so Scheffczyk: "Ich habe lediglich gefragt, ob die Äußerungen von Hermino Katzenstein eines Landtagsabgeordneten würdig sind."