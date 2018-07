Die Mehrheit der Zuschauer im Sandhäuser Stadion hielt es am Sonntag mit Kroatien - jubeln konnten am Ende aber die Frankreich-Fans. Foto: Alex

Sandhausen. (aham/cm) Zunächst sah es gar nicht gut aus für das "Rudelgucken" im Stadion des SV Sandhausen: Dunkle Wolken, lauter Donner und ein heftiger Regenguss schienen gestern ein Fußballfest zum Finale der Weltmeisterschaft vermiesen zu wollen.

Doch pünktlich zum Anpfiff der Partie Frankreich gegen Kroatien im Stadion von Moskau hatte sich das Gewitter am Hardtwald verzogen und rund 1000 Zuschauer fieberten von der Tribüne und den Tischen auf dem Rasen mit.

Die Mehrheit in Sandhausen war - gemessen am Applaus bei der Nationalhymne, dem Torjubel und den Fangesängen - für Kroatien. Und so freute sich am Ende nur eine Minderheit mit Weltmeister Frankreich.