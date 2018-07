Sandhausen. (cm) Das Finale der Fußball-WM als VIP im Stadion schauen sowie kostenfrei essen und trinken - das ist in der Fan-Arena des SV Sandhausen (SVS) möglich. Und noch besser: Das alles gibt es zu gewinnen!

Der SVS und die RNZ verlosen drei mal zwei VIP-Tickets für das Finale am Sonntag, 15. Juli, um 17 Uhr. Die Gewinner können am Hardtwaldstadion parken, das Spiel von der Tribüne aus auf der 100 Quadratmeter großen LED-Videowand schauen und das Catering genießen.

Nach dem frühen Aus der deutschen Nationalelf sind die Besucherzahlen zurückgegangen. Bei den Halbfinalspielen waren es wieder um die 400. Zum Finale rechnet der SVS mit 1000 Zuschauern, die für Stadionatmosphäre sorgen. "Wir möchten bei tollem Fußball-Wetter noch einmal ein Fußballfest feiern", so SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa.

Info: Wer die VIP-Tickets gewinnen möchte, ruft an unter Telefon 0137822/ 702370 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ RG Preis (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Fan-Arena sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Freitag, 13. Juli, 13 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Name und Wohnort der Gewinner können veröffentlicht werden.)