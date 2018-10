Region Heidelberg. (aham/bmi/cm/lew) Jamaika wird es in Deutschland nicht geben. Die Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU, FDP und Grünen sind gescheitert. Und was sagen die Kommunalpolitiker aus der Region dazu? Wie soll es weitergehen? Die RNZ hat nachgehakt.

Herold Pfeifer. Foto: Alex

Herold Pfeifer (SPD) hätte sich gewünscht, dass "Jamaika" zustande kommt. "Ich bin etwas erschrocken und hatte erwartet, dass es trotz aller Unterschiede am Ende doch eine Einigung gibt", sagt der Neckarsteinacher Bürgermeister. "Ich könnte aber auch mit einer Großen Koalition leben." In einer solchen müsste die SPD ihre Erfolge besser herausstellen. "Denn alles, was in den letzten vier Jahren gut lief, ist von der SPD gekommen", sagt Pfeifer.

"Was ich mir nicht wünsche, sind Neuwahlen, denn dann verlieren alle." Profitieren würde dann nur die AfD. Auch mit einer Minderheitsregierung habe er kein Problem. Überhaupt warnt Pfeifer vor Panik: Es gebe schließlich eine geschäftsführende und funktionierende Regierung.

Marcus Zeitler. Foto: Alex

Marcus Zeitler (CDU) findet es schade, dass die Sondierung gescheitert ist. "Überrascht hat mich besonders, dass die FDP schon eine vorgefertigte Mitteilung dazu hatte", sagt der Schönauer Bürgermeister. Gefreut habe ihn, dass CDU und Grüne eine gemeinsame Linie gefunden hätten. Den Wählerwillen hätte auch die FDP zu akzeptieren. Dass dies nicht so sei, findet Zeitler "beschämend und den Wählern gegenüber unfair".

Nun solle die SPD noch einmal nachdenken. "Warum nicht wieder eine Große Koalition?", fragt Zeitler. "Mit Merkel hätten wir die beste Kanzlerin dafür." Mit einer Minderheitsregierung wäre Deutschland nicht konkurrenzfähig. Der Rathauschef gibt zu bedenken, dass sich Kommunen möglichst früh auf eine eventuelle Neuwahl vorbereiten müssten.

Alexander Kohl. Foto: privat

Alexander Kohl (FDP) hatte sich in die Idee einer Jamaika-Koalition verliebt, wie der Chef der FDP Steinachtal und FDP-Kreisvorsitzende sagt. In den Sondierungen habe sich aber gezeigt, dass es mit den Grünen sehr schwierig werde. Es habe immer wieder Rückschritte bei den wichtigen Themen wie Migration gegeben. "Man muss eingestehen, dass Jamaika keinen Sinn macht", sagt der Heiligkreuzsteinacher. "Die FDP ist ihrer Verantwortung nachgekommen, eine nicht verlässliche Regierung zu verhindern."

Eine Große Koalition könne der SPD nicht noch einmal zugemutet werden, meint Kohl. Und eine Minderheitsregierung würde zu noch kleineren Kompromissen führen. "Deutschland ist stabil genug, um den Weg zu Neuwahlen zu gehen", meint Kohl. Dass extreme Parteien profitieren, glaubt er nicht.

Petra Gehrig-Beyrer. Foto: privat

Petra Gehrig-Beyrer (SPD) beschreibt es als "vorhersehbar, dass die FDP kalte Füße bekommen hat". Die Dossenheimer Ortsvorsitzende ha-be auch viele Stimmen der Liberalen gehört, aus denen "eine gewisse Regierungsangst herauszuhören" war.

Gehrig-Beyrer hält die Idee einer zeitlich begrenzten Minderheitsregierung aus Union und Grünen für praktikabel. Sie befürwortet das Nein ihrer Partei zur Großen Koalition. In dieser Rolle sei die SPD verschlissen worden und habe an Profil verloren. "In der Opposition kann sich die Partei rekonstituieren und Kante zeigen."

Ralf Frühwirt. Foto: Geschwill

Ralf Frühwirt (Grüne) kann nur schwer nachvollziehen, dass die FDP zum jetzigen Zeitpunkt aus den Sondierungsgesprächen ausgestiegen ist. Der Fraktionsvorsitzende im Leimener Gemeinderat und Sprecher der Kreistagsfraktion spricht von "Kalkül".

Neuwahlen sieht er mit vielen offenen Fragen verbunden. "Vielleicht ist ,Jamaika’ unter neuen Voraussetzungen wieder eine Option", so Frühwirt. "Wir als Grüne haben klargemacht, dass wir nicht um jeden Preis mit jedem regieren wollen." Er finde es bedauerlich, dass man heute noch so um Klimaschutz ringen müsse.

Edgar Wunder. Foto: privat

Edgar Wunder (Linke), Vorsitzender der Kreistagsfraktion, "hätte die FDP für vernünftiger gehalten" und findet das Vorgehen der Liberalen "unverantwortlich". Die Partei tue damit niemandem einen Gefallen. "Wenn ich mit am Tisch gesessen wäre, wäre ich kompromissbereiter gewesen."

Wunder wünscht sich statt Neuwahlen mehr Pragmatismus. In einer Demokratie sollten alle demokratischen Parteien miteinander koalieren können. "Es geht nicht um parteipolitisches Flügelschlagen, sondern darum, sachorientiert zusammenzuarbeiten", sagt Wunder. Der Kreistag schaffe das Woche für Woche. "Da kann die Bundes- viel von der Kommunalpolitik lernen."

Christa Balling-Gündling. Foto: Geschwill

Christa Balling-Gündling (Grüne), im Kreisrat und im Eppelheimer Gemeinderat aktiv, ist nicht überrascht: "Ich habe vor zwei Wochen ein Interview mit Christian Lindner gelesen - da war mir das schon klar." Doch auch wenn sie selbst eine Jamaika-Koalition gut gefunden hätte, so ist sie für ihre Partei "nicht ganz unglücklich". Denn die Grünen wären zu kurz gekommen.

Wäre sie selbst Bundespräsidentin, würde Balling-Gündling nun eine Neuwahl befürworten. "Da aber Frank-Walter Steinmeier in der SPD ist, sollte er erst einmal mit seiner Partei reden!"

Edgar Lutz. Foto: privat

Edgar Lutz (CDU), seit 24 Jahren Vorsitzender der Mauermer CDU, findet das Jamaika-Aus "nicht verwunderlich". Er ist überzeugt: "Selbst wenn sie sich zusammengerauft hätten, hätte es nur zwei Jahre gehalten." Die Positionen der einzelnen Parteien seien einfach zu unterschiedlich.

Lutz: "Aber bitte keine Neuwahlen, das kostet den Steuerzahler nur einen Haufen Geld!" Und eine Minderheitsregierung würde zu Stillstand führen. Daher ist Lutz für eine Große Koalition: "Mit der SPD haben wir in der Vergangenheit gut gearbeitet."

Michael Kunzmann. Foto: Machmeier

Michael Kunzmann (FDP), Vorsitzender des Ortsverbandes Sandhausen, bedauert das Scheitern der Sondierungsgespräche. "Das war das Votum der Wähler."

Jetzt könne er nur hoffen, dass Kanzlerin und Bundespräsident eine Lösung finden, Neuwahlen zu verhindern. Kunzmann: "Neuwahlen schaden den Großen und stärken die extremen Ränder." Die Entscheidung der FDP, die Jamaika-Gespräche abzubrechen, sei "hart, aber richtig" gewesen. Die FDP halte sich an das, was sie ihren Wählern versprochen habe.