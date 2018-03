Mit viel Einsatz wird an der Ruine im Zwei-Wochen-Rhythmus freiwillig gearbeitet. Foto: Alex

Von Doris Weber

Dossenheim. "Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein", lautet eine Zeile in einem Kinderlied. So ähnlich ist es auch mit dem "Häuschen" Schauenburg auf dem südlichen Sporn des Ölbergs. Die Rekonstruktion der südlichen äußeren Zwingermauer hat deutlich Konturen angenommen. Fertig ist die Arbeitsgemeinschaft Schauenburg dann, wenn der bloße Grundriss der Burg wieder erkennbar und gesichert ist. Eine Ruine soll die Burganlage nämlich bleiben. Dazu finden sich im Zwei-Wochen-Rhythmus freiwillige Helfer zum Arbeitseinsatz ein. Der erste hat gerade stattgefunden. Die grün-weiße Fahne der Gemeinde wurde zum Zeichen der Aktivitäten gehisst.

Die freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer um Burggruppenleiter Eugen Reinhard können schon jetzt stolz auf das sein, was sie in mehr als 30 Jahren mit ihren Arbeitseinsätzen geleistet haben. Wenn dieses eingestürzte Stück der Mauer wiederhergestellt ist, sind die Erhaltungs- und Sicherungsarbeiten abgeschlossen, könnte man glauben. Doch dem ist nicht so.

Es ist, obwohl erwartet, ein neues Problem aufgetaucht. Was schon beim Bau der Holzbrücke vor nicht ganz zehn Jahren befürchtet worden war, ist zwischenzeitlich eingetreten. Das Wind und Wetter ausgesetzte Holz beginnt morsch zu werden. Einzelne Bodendielen sind schon angebrochen. Die Brücke wurde vorsorglich von der Arbeitsgemeinschaft mit einem Bauzaun abgesperrt. Die Akteure sind nicht verzweifelt, aber ratlos.

Die Brücke sei eine Rekonstruktion des ursprünglichen Zugangs, dem sie wohl, bis auf die Eigenschaft, eine wie auch immer geartete Zugbrücke zu sein, sehr ähnlich ist. Die Helfer wollten schon damals, dass die Brücke ein Dach erhält. Allein das Landesdenkmalamt, das ein wachsames Auge auf alles wirft, was da oben geschieht, hatte etwas dagegen.

Jetzt steht man also vor der Entscheidung, wie damit umzugehen ist, und hofft, dass die Denkmalschützer die Situation neu bewerten. Geld für Material und gegebenenfalls unterstützende Fachleute hat der Gemeinderat im Haushaltsplan 2018 jedenfalls bereitgestellt.

Von diesem Verdruss und anderen Geschichten haben Michael Becker und Jakob Kruse aus eigener Erfahrung nichts mitbekommen. Sie sind erst jetzt zu den Ehrenamtlichen gestoßen. Kruse wohnt noch nicht lange in der Bergstraßengemeinde. Er war über ein Plakat auf den Arbeitseinsatz aufmerksam geworden.

Becker hatte Reinhard im Heimatmuseum kennengelernt und war vom Engagement begeistert. "Für mich war das eine Steilvorlage", erinnerte sich der ehemalige Schiffsoffizier und sagte: "Da mach’ ich mit." Jeder von ihnen ist vom Engagement begeistert. "Toll, dass es Menschen gibt, die die Ruine pflegen", meinte Becker. Und Kruse, der aus dem denkmalreichen Dresden kommt, waren Eigeninitiative und Selbstorganisation der Gruppe besonders aufgefallen.

Er wolle regelmäßig mithelfen, meinte Becker; und auch Kruse will ab und zu mitmachen: "Bis jetzt hat es Spaß gemacht, hier ein bisschen zu arbeiten."