Wilhelmsfeld. (bmi) Die Sanierung der Ortsdurchfahrt steht an: Ab Mittwoch, 21. März, und bis voraussichtlich Ende Mai 2018 kommt es im Luftkurort zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Für Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge über zehn Meter besteht laut einer Pressemeldung der Gemeinde ab der Johann-Wilhelm-Straße keine Durchfahrtsmöglichkeit. Autos werden dagegen innerörtlich umgeleitet. Der obere Ortsteil kann über die Altenbacher Straße uneingeschränkt angefahren werden.

Nur während des letzten Bauabschnitts zwischen der Altenbacher Straße und Silbergasse - voraussichtlich von Mitte bis Ende Mai - gibt es keine innerörtliche Umleitung. Während dieser Zeit wird laut der Gemeinde aber die Baustelle an der Landesstraße L536 Altneudorf befahrbar gemacht, um den Anliegerverkehr des unteren Ortsteils zu ermöglichen.

Auch der Busverkehr der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ist beeinträchtigt. Die Haltestelle "Schriesheimer Hof" der Linie 34 wird in die Altenbacher Straße verlegt. Dort beginnt die Fahrt in Richtung Wieblingen und endet die Fahrt in Richtung Wilhelmsfeld, alle anderen Haltestellen im Ort entfallen. Die Beförderung von und zu den anderen Haltestellen wird vom bisherigen Zubringer-Kleinbus mit begrenzter Kapazität durchgeführt. Dessen Fahrpläne sind an den Bushaltestellen und unter www.vrn.de sowie www.wilhelmsfeld.de einsehbar.