Die neue Wasserleitung in der Sandhäuser Hauptstraße gehört zu den aktuell größten Bauprojekten des Wasserzweckverbandes Hardtgruppe. Foto: Popanda

Sandhausen/Leimen. (pop) Frei nach dem Motto "Stillstand ist Rückschritt" pumpt der Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe weiterhin jede Menge Geld in das Trinkwassernetz seiner Mitgliedskommunen Leimen mit Ortsteilen, Sandhausen und Walldorf. Ganz weit oben in der Kosten-Hitliste steht die Sanierung der Wasserleitung in der Sandhäuser Hauptstraße.

Wie Marc Sommer vom Hirschberger Ingenieurbüro Schulz jetzt der Verbandsversammlung mitteilte, wird derzeit der zweite Teil des fünften Bauabschnitts in Angriff genommen. Nach seinen Worten ist dieser 200 Meter lang, dabei geht es um Anschlüsse für 17 Häuser. Für die gesamte Baumaßnahme wird mit Ausgaben von 1,6 Millionen Euro gerechnet.

Gleichfalls im siebenstelligen Kostenbereich liegt der Einbau einer neuen Hauptwasserleitung in der St. Ilgener Straße in Leimen samt Errichtung eines Wasserversorgungsbauwerks. Bei diesem Projekt haben es die Planer mit einer Länge von 880 Metern zu tun, unterteilt wird es zwischen der Tinqueuxallee und der Leimbachstraße in einen südlichen und nördlichen Bereich.

Erneuert wird jedoch nicht nur die Wasserleitung, sondern in diesem Zuge auch die Betonfahrbahn. Obendrein sollen neue Geh- und Radwege entstehen. In diesem Fall werden Kosten von knapp über einer Million Euro inklusive Ingenieurhonorar veranschlagt, wobei jedoch alle anfallenden Kosten netto berechnet worden seien.

Nicht im siebenstelligen Kostenbereich, mit 458.000 Euro netto einschließlich Ingenieurhonorar aber auch in beträchtlicher Höhe, liegt die Sanierung von zwei Behältern im Wasserwerk Sandhausen. Ursprünglich waren die Kosten auf 505.000 Euro geschätzt worden. Demnach gab es eine Einsparung von 47.000 Euro, mit denen man sich beispielsweise recht gut ein Auto anschaffen könnte.

Gesagt, getan: Denn als Verbandsvorsitzender machte Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald der Verbandsversammlung tatsächlich einen solchen Vorschlag. Er begründete diesen damit, dass das alte Fahrzeug des Zweckverbandes inzwischen 15 Jahre alt sei. Reinwald bat die anwesenden Verbandsmitglieder, drei Angebote für die Anschaffung eines Geländewagens einholen und sich für eines der drei Angebote entscheiden zu dürfen. Reinwald schätzte, dass ein solches Fahrzeug etwa 40.000 Euro kosten würde. Die Verbandsmitglieder stimmten seinem Vorschlag unisono zu.