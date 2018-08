Leitern in den Becken von Klärwerken sind, so wie hier in Sandhausen, extra zu fertigende Konstruktionen, die "Maßanzügen" gleichen und dementsprechend teuer sind, wie jetzt bei der Versammlung des Abwasserzweckverbandes zu erfahren war. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Sandhausen/Leimen-Lingental. "Wie bitte", mag sich der gemeine Heimwerker fragen, "acht Leitern zu Kosten von fast 50.000 Euro? Die krieg ich aber im Baumarkt günstiger!" Doch genau das, nämlich die Anschaffung und Installierung von acht Einstiegs- respektive Notausstiegsleitern zu einem Preis von rund 49.500 Euro beschloss nun die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Untere Hardt (AZV). Ebenfalls ging es um das geplante Regenüberlaufbecken im Leimener Ortsteil Lingental; hier wird ein noch tieferer Griff ins Portemonnaie fällig.

Bei besagten Leitern handelt es sich "im Prinzip um Maßanzüge, die extra konstruiert werden müssen", so Thomas Maier, der Betriebsleiter der Kläranlange. Hingegen entsprächen die bisherigen Leitern an den beiden Belebungsbecken "nicht mehr den heutigen sicherheitstechnischen Ansprüchen". Hinzu kam sein Argument, dass diese zur Ausführung der unerlässlichen Sanierungsarbeiten an den Beckenwänden ohnehin demontiert werden müssten. Für die Mitglieder der Versammlung waren das gute Gründe, um dem Beschlussvorschlag der AZV-Verwaltung mit Sandhausens Bürgermeister Georg Kletti an der Spitze einhellig zuzustimmen.

Kurz danach geschah freilich etwas, was in AZV-Versammlungen in der Regel so gut wie gar nicht geschieht. Denn es wurde keineswegs das beschlossen, was vorgeschlagen wurde. Als da war die "Aufhebung der Ausschreibung der Rohbauarbeiten und der Maschinentechnik für das Regenüberlaufbecken 1 (RÜB) in Leimen-Lingental".

Unumgänglich sei besagte Aufhebung deswegen, weil sich auf die Ausschreibung hin zwar fünf Firmen interessiert gezeigt hätten, diese Arbeiten durchzuführen. Doch bei der Submission habe dann lediglich ein Angebot in Höhe von 1,035 Millionen Euro vorgelegen. Im Vergleich zur Kostenprognose von 853.000 Euro hätte dies einer Kostenüberschreitung von 21,3 Prozent entsprochen. Da jedoch die aktuelle Rechtssprechung in Baden-Württemberg eine maximale Überschreitung von 19,3 Prozent definiert, lag es nun im Ermessensspielraum des AZV, die Ausschreibung aufzuheben. Zugleich wäre bei einer Neuausschreibung bei einer Aufteilung in die Gewerke "Massivbau" und "Technische Ausrüstung" durchaus die Perspektive gegeben gewesen, mehrere und preisgünstigere Angebote zu erhalten.

Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab hielt hierzu fest, man habe "im Moment damit zu kämpfen, dass es erhebliche bis massive Kostenüberschreitungen gibt". Da man obendrein die Erfahrung gemacht habe, dass oft nur noch ein Angebot eingehe, ist die Kostenüberschreitung im Falle der Erstellung des RÜB Lingental aus ihrer Sicht "noch in der ‚Range‘".

Debattiert wurde auch der Knackpunkt, ob eine getrennte Ausschreibung tatsächlich zu mehreren und vor allem auch zu preisgünstigeren Angeboten führen würde. Wenn der "Rucksack Maschinentechnik" nicht wäre, wurden Bedenken gegen das Gesamtpaket ins Feld geführt, könnte man womöglich mehr Betonanbieter auf den Plan rufen.

Doch wollte sich in dieser Hinsicht schlussendlich niemand als "Hellseher" betätigen. Als Rudi Kuhn, Chef der Stadtwerke Leimen, hierzu zu bedenken gab, man müsse "froh sein, überhaupt einen zu finden, der diese Maßnahme macht", schien der Würfel gefallen zu sein.

Und er fiel auch, und das nicht zuletzt deswegen, weil Uwe Herzog aus Sandhausen zum einen Leimens Argumente für den Bau dieses RÜB für gut befand und ihm zum anderen die "Ungewissheit einfach zu groß" war. Seinem Plädoyer für eine Modifizierung der Beschlussvorlage hin zu einer Auftragsvergabe schlossen sich alle an.