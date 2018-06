Von Werner Popanda

Sandhausen. Etwas Sensationelles tat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Die achtköpfige CDU-Fraktion, ansonsten schon fast ein Ausbund an Geschlossenheit, teilte sich bei der Abstimmung über den "Bau von 24 Sozialwohnungen in der Gottlieb-Daimler-Straße 17" im Gewann Schwammerswiesen in zwei Blöcke auf. In der Tat votierten Eva-Maria Eichler, Klaus Dörr, Uwe Herzog und Gerd Schneider für die entsprechende Beschlussvorlage, die im übrigen eine breite gemeinderätliche Mehrheit fand. Doch gleichfalls vier CDU-Ratsmitglieder versagten ihre Zustimmung. Da es sich hierbei um Anna-Maria Köhler, Lars Albrecht und Hakan Günes handelte, zu denen sich Peter Köllner gesellte, könnte man durchaus von "Junge Union plus Verstärkung" sprechen.

Teurer Holzbau kontra ...

Anna-Maria Köhler führte gegen das Projekt gleich drei Faktoren ins Feld. Zuerst nannte sie die Holzbauweise, die "für einen sozialen Wohnungsbau eher unkonventionell" sei. Aus ihrer Sicht werde diese nur deshalb angewendet, weil für das Gewann Schwammerswiesen noch kein Bebauungsplan besteht. Folglich müsse dieser Bereich eigentlich von Bebauung frei gehalten werden. Allerdings mache das Baugesetzbuch dann eine Ausnahme, "wenn Bauten errichtet werden sollen, die der Unterbringung von Flüchtlingen dienen". Wobei eine Ausnahme aber nur die Erstellung mobiler Bauten zulasse. Unterm Strich "muss" man also so bauen.

Zweitens verwies Anna-Maria Köhler auf die immensen Kosten von gut sechs Millionen Euro. Da in den beiden Häusern 24 Wohnungen für etwa 80 Personen entstünden, beliefen sich die Baukosten pro Person auf rund 75.000 Euro. Ein solcher Betrag sei weder verhältnismäßig noch nachhaltig und daher auch nicht hinnehmbar. Zu guter Letzt verwies sie auf den "Druck, der uns von Land und Kreis im Hinblick auf die Aufnahme von Flüchtlingen gemacht wird". So sei Sandhausen "verpflichtet, schnellstmöglich weitere 100 Asylsuchende aufzunehmen". Doch auch wenn man diesen Menschen Hilfe anbieten müsse, könne "eine so viel höhere Ausgabe für den Bau nicht nur wegen des Zeitdrucks gerechtfertigt werden".

Im Gegensatz hierzu hielt CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Herzog unter der expliziten Überschrift "Von Unterkünften für Flüchtlinge zu Sozialwohnungen für alle" fest, dass er selbst zwar auch vom Preis für die Wohnungen überrascht worden sei. Er ist indes der Ansicht, dass sich diese Investition "auf die Zukunft rechnen wird". Außerdem seien "Standards und Richtlinien von Gesetz wegen einzuhalten".

... nachhaltige Investition

SPD-Fraktionschef Thomas Schulze begründete die Zustimmung seiner Fraktion damit, dass einerseits zwar die "Mietpreise steigen und steigen, die Einkommen mit dieser Entwicklung aber nicht mithalten können". Folglich habe die Verwaltung mit dem von ihr vorgeschlagenen "nachhaltigen Projekt", Flüchtlingsunterkünfte dem sozialen Wohnungsbau zuzuführen, bei der SPD-Fraktion offene Türen eingerannt.

Namens der FDP-Fraktion kam deren Vorsitzender Ernst Klinger zu folgendem Schluss: "Wenn wir schon bauen müssen, dann müssen wir auf jeden Fall für die Zukunft bauen." Sprich: "Keine Containerstandorte", sondern vielmehr "Wohnungsbau für Menschen, die eine bezahlbare Wohnung brauchen".

Bei Vermietung aller Wohnungen könnte sich die Gemeinde überdies über eine in diesen Tagen außergewöhnliche Rendite von zwei Prozent freuen. Sein Fraktionskollege Volker Liebetrau ergänzte noch, dass man "Menschen nicht mit Geld hochrechnet. Weder Menschen, die auf der Flucht sind und auch nicht Menschen, die auf der Suche nach sozialem Wohnraum sind".

Beendet wurde die Debatte von AL-Fraktionschef Gerhard Hettinger, der von Ortsbaumeister Michael Schirok wissen wollte, ob es eine Alternative gebe. "Nein", antwortete dieser, "wir haben in alle Richtungen gedacht, das ist das Ergebnis". Ein Resultat, das Bürgermeister Georg Kletti zuvor so auf den Punkt gebracht hatte: "Das ist etwas Solides und keine Hasenkiste."