Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Ein Volumen von fast 40 Millionen Euro bei positivem Gesamtergebnis und einem Fokus auf Familien- und Kinderfreundlichkeit: So lässt sich der erste Haushalt des seit Sommer 2021 amtierenden Bürgermeisters Hakan Günes zusammenfassen. Bei einer Gegenstimme aus der GAL-Fraktion hat der Gemeinderat das Zahlenwerk in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet (siehe auch weitere Artikel). Mit Blick auf mehrere Langzeitprojekte, die es jetzt anzustoßen gelte, rief Günes für 2022 das "ultimative Planungsjahr" aus.

"Der Haushalt ist ausgeglichen und wir können mit circa 15,1 Millionen Euro einen sehr soliden Liquiditätsbestand nachweisen", schob der 28-jährige Rathauschef in seiner Haushaltsrede vorweg. Hierbei lobte er neben seinen Amtsvorgängern, dem Gemeinderat und allgemein der Verwaltung auch Kämmerer Timo Wangler; Letzterer war als parteiloser Bewerber bekanntlich im Bürgermeisterwahlkampf 2021 noch Günes’ größter Konkurrent.

Ehe Wangler später die wichtigsten Zahlen des Haushalts erläuterte, griff der Bürgermeister einige aus seiner Sicht besonders bedeutende Aspekte auf. So betonte er, dass die Mehrausgaben von 390.000 Euro für Personal in diesem Jahr nichts mit "irgendwelchen, nach Belieben tariflich erhöhten Gehältern" zu tun hätten. Vielmehr gehe man in den kommunalen Kindergärten "den ersten Schritt in eine neue Kindergartenstruktur", da hier zur Unterstützung der Kindergartenleitungen "ständige Stellvertreterstellen" geschaffen werden sollen. Zusätzlich wolle man "Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten" fürs Kitapersonal schaffen, so Günes.

Rathauschef Hakan Günes (l.) und Kämmerer Timo Wangler. Foto: Popanda

Zudem verursache auch die im Februar eingestellte Klimaschutzmanagerin einen höheren Personalaufwand, wobei 75 Prozent der Kosten per Förderung vom Bund übernommen werden. Eine weitere Stelle will Günes auch im EDV-Bereich schaffen, um das Ziel einer "digitalen Modellkommune" zu erreichen. Die Arbeiten für eine neue Internetseite der Gemeinde liefen bereits, berichtete er.

Das "Planungsjahr" bezieht sich derweil insbesondere auf die Gestaltung des Ortskerns: Eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen mit der Dorfschänke und die mögliche Entwicklung der Festhalle zu einem Kulturzentrum gehörten dazu, so Günes. Zudem habe man auch gemeinsam mit der benachbarten Bäckerei Breiter bereits mit den Planungen für eine Gestaltung eines Teils des Rathausvorplatzes für mehr "Aufenthaltsqualität" begonnen.

Geografisch auch zum Ortskern gehört die Theodor-Heuss-Grundschule, deren Kernsanierung "unmittelbar vor der Planung" stehe; bis 2025 sind hier Ausgaben von über 2,5 Millionen Euro eingeplant. Derweil wird das mit insgesamt über acht Millionen Euro angesetzte, 2019 begonnene Mammutprojekt "energetische Sanierung des Friedrich-Ebert-Gymnasiums" in diesem Jahr abgeschlossen.

Auch die umstrittenen Erweiterungspläne des SV Sandhausen sprach Günes an: Die Verwaltung nehme eine "Bewertung" der verschiedenen Varianten vor, deren Ergebnis "im Rahmen eines Tagesordnungspunkts" öffentlich vorgestellt werden soll.

> Den Haushaltsplan 2022 in doppischer Form nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen hat der Gemeinderat in Sandhausen mehrheitlich verabschiedet (siehe weitere Artikel). Auch dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung stimmte das Gremium zu. Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Zahlen. Alle Angaben gerundet und in Millionen Euro. luw Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge 39,5 Ordentliche Aufwendungen 37,7 Gesamtergebnis 1,8 > Wichtigste Einnahmen Zuweisungen und Zuwendungen 17,2 Steuern und Abgaben 15,4 Öffentliche Leistungen 3,2 > Wichtigste Aufwendungen Transferaufwendungen 14,9 Personalaufwendungen 12,4 Sach- und Dienstleistungen 6,0 Finanzhaushalt Überschuss a. lauf. Verwaltung 4,0 Finanzierungsbedarf a. Invest. -5,8 Finanzierungsbedarf insgesamt -1,8 Liquide Mittel zum Jahresende 13,4 Investitionen > Wichtigste Ausgaben: Energetische Sanierung FEG 2,4 Sanierung Abwasserkanäle 1,8 Sanierung Hardtwaldhalle 1,4 Neues Feuerwehrfahrzeug 0,4 Ausbau Fibernet 0,3 Ortskernsanierung 0,3 Erw. Baumgräber u. Urnenwand 0,3 Zuschüsse ev. Gemeindehaus 0,2 Grundstückserwerb 0,2 Erneuerung Spiel- und Bolzplätze 0,2 Einhausung Blockheizkraftwerk 0,2 Kl. Ringstraße, Bauabschnitt 1 0,1 Hochwasserschutzkonzept 0,1 Kriegerdenkmal Waldfriedhof 0,1 > Wichtigste Einnahmen: Zuschuss Sanierung FEG 2,0 Zuschuss Digitalisierung Schulen 0,6 Grundstückskauf Sanierungsgeb. 0,5 Zuschuss Hardtwaldhalle 0,4 Eigenbetrieb Wasserversorgung > Erfolgsplan Ertrag 1,7 Aufwand 1,6 Gewinn 0,1 > Vermögensplan Einnahmen 0,3 Ausgaben 0,3 Vorgesehene Kreditaufnahme 0

"Stück für Stück attraktiver" werden sollen die Kinderspielplätze im Ort: Die Verwaltung werde zukünftig Eltern und Kindern eine gemeinsame "Spielplatztour" anbieten, kündigte Günes an. 150.000 Euro sind in diesem Jahr für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen vorgesehen. Für die finanzielle Unterstützung örtlicher Vereine soll ein "Corona-Paket" geschnürt werden.

"So leicht ist es uns glaube ich noch nie gefallen, einen Haushalt aufzustellen", sagte Kämmerer Wangler eingangs seiner Präsentation. Dies sei auf die gute finanzielle Situation innerhalb dieses Finanzplanungszeitraums bis 2025 zurückzuführen. So wird in diesem Jahr im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von über 1,75 Millionen Euro gerechnet; 2023 sinkt dieser laut Kalkulation auf knapp 380.000 Euro, ehe er sich in den Folgejahren wieder um die 1,5 Millionen-Marke bewegt.

Bei den Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis gegenüber 2021 nannte Wangler etwa das "eigentliche Sorgenkind der letzten zwei Jahre": den Einkommenssteueranteil. Dieser steigt um fast 830.000 Euro auf über 10 Millionen Euro, was dem Niveau von 2019 entspreche. "Wir leben von Zuweisungen und Steuern, das sind rund 80 Prozent unserer Einnahmen", verdeutlichte der Kämmerer: "Daran sieht man, wie abhängig wir davon sind."

Aus den insgesamt rund 9,6 Millionen Euro an investiven Auszahlungen und fast 3,8 Millionen Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von etwa 5,8 Millionen Euro. Einen Teil davon stemme man aus dem über vier Millionen Euro hohen Finanzmittelüberschuss, der Rest werde dem Sparstrumpf entnommen. Dieser beinhaltet Ende 2022 noch rund 13,4 Millionen Euro, mit sinkender Tendenz: "Wenn wir alle Investitionen so umsetzen wie geplant, werden wir bis 2025 fast alles aufgebraucht haben", erklärte Wangler. Dann sei voraussichtlich ein Darlehen von 800.000 Euro nötig.